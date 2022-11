Rafaella Santos e Nadine Gonçalves vão ao Catar para a Copa do Mundo

Irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos e mãe Nadine Gonçalves foram prestigiar o craque

A irmã de Neymar Jr. (30), Rafaella Santos (26), e a mãe do jogador, Nadine Gonçalves (55), estão a caminho do Catar, no Oriente Médio, para acompanhar de perto a Copa do Mundo.

A influenciadora publicou um registro com uma cerveja no aeroporto e logo após uma foto no avião com a mãe. Já em ritmo de copa, ela estava usando francesinhas amarelas, azuis e verdes. Ambas também vestiam roupas e carregavam malas de grife. Os stories contavam com emojis da bandeira do Catar, um avião e um coração.

O jogador Neymar Jr. já se envolveu em uma polêmica nesse início de Copa do Mundo. Isso porque ele publicou uma foto do uniforme do Brasil com uma estrela a mais, como se o Brasil já fosse hexacampeão e tivesse com o título ganho. A imprensa internacional noticiou o caso de forma negativa.

O Brasil terá seu primeiro jogo na próxima quinta-feira, 24 contra a Sérvia e o atleta deve ser titular da seleção brasileira.

Confira os stories de Rafaella Santos com Nadine Gonçalves: