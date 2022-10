Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, capricha na fantasia para o Halloween: "Estou pronta"

Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro mostrou a filha, Rafaella Justus, fantasiada para a festa de Halloween

Ticiane Pinheiro (46) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para compartilhar uma foto de sua filha fantasiada para o Halloween.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a Rafaella Justus (13), fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Roberto Justus (67), aparece pronta para o baile usando um vestido rosa, meia, luvas, tiara e tênis.

Para entrar no tem, a menina também surgiu com alguns arranhões e machucados espalhados pelo corpo. "Happy Halloween", escreveu Ticiane na legenda da publicação.

Rafaella também publicou em seu perfil no Instagram um vídeo para mostrar sua fantasia. Na gravação, ela surge sem nenhuma maquiagem e aos poucos vai mostrando a produção. "Alguém falou Halloween? Então estou pronta!", afirmou.

A escolha da fantasia arrancou elogios dos seguidores da mulher de Cesar Tralli (51). "Está linda, uma mocinha", disse uma internauta. "Essa menina é muito graciosa", escreveu outra. "Adorei a fantasia. Ficou linda", falou uma fã.

