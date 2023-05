Rafaella Justus encanta com mensagem de aniversário para Vicky: "Você deixou tudo mais leve"

Rafaella Justus comemorou o aniversário de três anos da irmã, Vicky, com uma linda declaração nas redes sociais

Rafaella Justus (13) encantou os seguidores das redes sociais ao surgir em um momento fofo com a irmã, Vicky. A menina, filha de Ana Paula Siebert (35) e Roberto Justus (68) completou três anos de vida nesta quarta-feira, 17.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro (46) compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante, que ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme infantil Moana. Na primeira imagem, Vicky aparece no colo da irmã, e dando um beijo em sua bochecha. Já na segunda, as duas estão sorrindo.

Ao dividir o momento encantador, Rafa se declarou para a menina. "Hoje foi dia da minha “Moana”, minha princesa e boneca de verdade. Da nenê que nem pode mais chamar de nenê porque ela corrige dizendo que eh uma “menina grande”. Então parabéns pra essa menina grande que eu tanto amo", disse ela no começo do texto.

"Você foi o melhor que me aconteceu em 2020, um ano turbulento mas que você deixou tudo mais leve com o seu jeito fofo de ser. Eu te amo e estou aqui sempre pra te ajudar e ser sua inspiração! Eu sei que você não vai ler isso ainda mas quando você crescer mais ainda você vai ler e ver o quanto eu te amo e sempre te amei! Um beijo da sua “big sis”. Feliz 3 aninhos de muito amor", completou.

Ana Paula agradeceu o carinho da enteada com Vicky. "Que lindo Rafa! Ela te ama tanto, tanto!!! Obrigada por ser essa irmã dedicada e maravilhosa para a Vicky!", escreveu a influenciadora digital. "Minhas princesas!!! Amo demais!", declarou Roberto Justus.

Confira as fotos de Rafa com Vicky:

Filha de Marcos Mion surge com filha de Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que teve um jantar especial em um shopping de luxo em São Paulo. Na companhia da filha mais velha, Rafaella Justus, e da herdeira de Marcos Mion (43), Donatella Mion (14), a loira surgiu se divertindo no local.

Ao lado das garotas, a esposa de César Tralli (52) fez uma selfie e impressionou ao mostrar como elas cresceram. Cheias de estilo, as jovens posaram rindo para o clique com a jornalista. "Meu jantar animado hoje. Rafa e Doninha", disse a apresentadora ao exibir o encontro das jovens.

Em outro registro, a mamãe coruja mostrou a herdeira, fruto de seu casamento com Roberto Justus (68), com a filha de Marcos Mion e Suzana Gullo. "Linda", disse ela ao exibir as meninas estilosas no shopping.

