Rafael Vitti se declara ao celebrar aniversário de Tatá Werneck: ''Obrigado por ser minha companheira''

Rafael Vitti lembrou uma série de fotos especiais com a esposa, Tatá Werneck, para celebrar o aniversário da amada

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 19h28

Nesta quinta-feira, 11, Tatá Werneck está completando 39 anos de idade e, por conta disso, ganhou uma linda declaração de amor do marido, Rafael Vitti(26).

O ator publicou uma série de fotos, lembrando momentos especiais que viveu com a amada. Em algumas imagens, o casal aparece sozinhos, em clima de romance, enquanto em outros cliques eles aparecem juntos com a filha, Clara Maria (2), além de alguns dos registros serem apenas de mães e filha.

Na legenda, Rafa fez questão de homenagear a esposa, se derretendo por ela: "Hoje é seu dia, meu amorzão! Que a gente possa desfrutar dessa vida juntos por muitos e muitos anos mais. Obrigado por ser minha companheira e por ter me dado essa família maravilhosa e por ser essa mãe incrível! Te amo muito, p*ta! To com saudade. Aproveita o seu dia junto com nosso pacotinho de amor."

Ao ver o post, Tata logo respondeu o amado de um jeito muito bem-humorado: "Eu te amo demais p*ta linda. Saudade de acordar porque você tem espasmos dormindo".

Os fãs do casal não se aguentaram e logo passaram a comentar no post: "Vocês foram feitos um para o outro!", escreveu um. "Lindos", falou outro. "Que amor!", disse um terceiro.

Confira a linda declaração de amor que Rafael Vitti fez para celebrar o aniversário de Tatá Werneck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Tatá Werneck curte seu aniversário com muito estilo ao lado da filha, Clara Maria

Tatá Werneck está aproveitando o seu aniversário de 39 anos coladinha com a sua filha, Clara Maria. Para exibir esse momento especial, a atriz publicou uma foto com a pequena, enquanto esbanjavam estilo ao posarem com óculos escuros em formato de coração durante uma brincadeira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!