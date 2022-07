Rafael Vitti curte dia na praia com a filha, Clara Maria

Após o fim das gravações de Além da Ilusão, Rafael Vitti aproveita a segunda-feira com um passeio na praia ao lado da filha, Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 15h12

O ator Rafael Vitti (26) está curtindo seu período de férias da TV ao lado da filha, Clara Maria (2), fruto do casamento com a apresentadora Tata Werneck (38). Nesta segunda-feira, 25, ele foi flagrado com a herdeira em uma praia no Rio de Janeiro.

Juntos, pai e filha foram brincar no mar e a garotinha roubou a cena ao usar lindo maiô com estampa de sereia.

No último final de semana, Rafael, Tata e Clara foram curtir um passeio em um shopping no Rio de Janeiro. Eles foram vistos enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores do local.

Vale lembrar que Rafael Vitti já finalizou as gravações da novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo. A novela ficará no ar até meados de agosto, mas as gravações foram finalizadas na sexta-feira, 22. Inclusive, o elenco se reuniu em uma festa de despedida e Rafael levou a esposa, Tata, para o evento.

Fotos de Rafael Vitti com a filha na praia:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!