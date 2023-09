Rafael Puglisi: o que diz a certidão de óbito após a morte trágica do dentista dos famosos?

Certidão de óbito do dentista Rafael Puglisi traz novas revelações sobre o caso; veja detalhes

A morte de Rafael Puglisi nesta segunda-feira, 18, gerou grande repercussão nas redes sociais. Isso porque o profissional é seguido por mais de 4 milhões de fãs, que acompanhavam a carreira do cirurgião-dentista.

Para confirmar a notícia, a família publicou uma foto da certidão de óbito que revelou a causa da morte do profissional. Emitido pela prefeitura de Osasco, o documento revela que ele morreu após um traumatismo cranioencefálico.

A família também censurou informações adicionais, como a hora da morte e o local da ocorrência. Também não foi revelado o nome do médico que atestou a morte do dentista que atendia nomes como Juliette Freire e Whindersson Nunes.

A morte do dentista Rafael Puglisi foi anunciada em uma mensagem nas redes sociais. No texto, foi revelado que ele não resistiu ao bater a cabeça na piscina de sua casa. Ele tentou ser reanimado pelos médicos, mas sem sucesso.

"Estamos em luto! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", informaram.

Quem é Rafael Glulisina?

Ao longo de sua carreira como dentista, Puglisi atendeu alguns famosos em seu consultório, incluindo a influenciadora Jade Picon, o humorista Whindersson Nunes, a cantora Gabi Martins e o ex-BBB Pyong Lee. Nos comentários do post informando a morte do dentista, vários famosos manifestaram o choque com a notícia.

Ana Paula Siebert escreveu: "Nossa que tristeza, que tragédia… descanse em paz…". MC Gui escreveu: "Irmão meu Deus não pode ser. Que Deus conforte sua família. Você foi gigante meu amigo". Lexa comentou: "Meu Deus! MEU DEUS". Gabi Martins declarou: "Eu não acredito. Descanse em paz Rafa". Pyong Lee disse: "Não acredito… Rafa… descanse em paz e que Deus conforte todos os familiares e amigos. Estou em choque com a notícia". Deive Leonardo comentou: "Meu Deus que tragédia! Deus conforte o coração de todos os seus familiares e amigos! Rafa era uma pessoa maravilhosa!".