Rafael Portugal passa por cirurgia no Rio de Janeiro e tranquiliza fãs na web

Humorista Rafael Portugal foi internado no Rio de Janeiro para fazer cirurgia de desvio de septo e atualizou os fãs sobre sua saúde

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 13h26

O humorista Rafael Portugal (37) deu um susto nos fãs nesta segunda-feira, 25!

O ator postou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece deitado em uma maca em um hospital no Rio de Janeiro após curtir os desfiles das escolas de samba na capital carioca nos últimos dias.

Nas redes sociais, o comediante revelou que precisou passar por uma cirurgia de desvio de septo e aproveitou para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

"Acabei de fazer uma cirurgia de desvio de septo e estou bem. Passando só pra tranquilizar vocês!", escreveu Rafael Portugal na legenda do post.

"Não caraaaaa essa parada de acertar o desvio… o teu talento tava aí!!!! Acertou o septo?

Perdeu a graça", brincou Leandro Hassum nos comentários. "Melhoras irmão!", desejou José Aldo."A gente tava tranquilo pq a gente não sabia que vc ia fazer cirurgia! Aí a gente viu a foto na maca e ficou preocupado, mas aí vimos que era só desvio de septo e agora estamos tranquilos de novo!", disse Victor Sarro.

Rafael Portugal celebra 7 milhões de seguidores

Rafael Portugal comemorou a conquista de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e divertiu ao fazer piada com a situação, como sempre."SOMOS SETE MILHÕES DE SEGUIDORES!!!!!! Caraca!!! Muito obrigado todos vocês que curtem e compartilham meu trabalho!!!!", começou escrevendo na legenda. Esbanjando o bom humor, Rafael se referiu a uma fala de Luciano Estevan (28), o primeiro eliminado do BBB 22, no confinamento. "Rumo aos 8 milhões e ficar mais famoso que a Beyoncé!!!!!", brincou ainda.

Confira o post de Rafael Portugal sobre sua saúde: