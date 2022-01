Rafael Portugal conquista 7 milhões de seguidores e diverte web: ''Rumo aos 8 e ficar mais famoso que a Beyoncé''

Comediante Rafael Portugal atingiu a marca de 7 milhões de seguidores no Instagram e fez piada com Luciano, o primeiro eliminado do BBB22

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 10h57