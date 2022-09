Rafael Chaouiche fica em segundo lugar no reality Making The Cut

Rafael Chaouiche, primeiro brasileiro a participar do reality Making The Cut, ficou em segundo lugar da atração

O designer paranaense Rafael Chaouiche acaba de fazer história no mundo dos realitys. O brasileiro foi o primeiro representante do nosso país a participar do Making The Cut, reality de moda apresentado por Heidi Klum e Tim Gunn desde 2020 e logo de cara conquistou o segundo lugar da atração, perdendo o prêmio para Yannik Zamboni.

Nascido no interior do Paraná, Rafael se mudou para a capital de seu estado para cursar moda e trabalhar como figurinista. Com essa experiência, entrou para o reality da TV Globo, Como Manda o Figurino, onde também ficou em segundo lugar. Com essa visibilidade, ele abriu sua própria marca e passou a vestir artistas como Grazi Massafera e Thai de Melo.

O designer foi convidado para participar do Making The Cut em 2019, mas por conta da pandemia, ele não pode ir para os Estados Unidos, fazendo ele ficar em standby. Em 2021, ele recebeu um e-mail retomando o convite para participar do reality. Em um mês, ele embarcou para Los Angeles e sem falar nada de inglês, fez dois meses de aulas e se preparou muito para ficar frente a frente com os apresentadores e com os jurados. Após uma competição intensa, ele chegou aos segundo lugar e celebrou muito a visibilidade que ele ganhou com o reality.

Confira a entrevista que Rafael Chaouiche deu para a CARAS Digital sobre a final do proigrama Making The Cut:

