Rafa Kalimann tem crises de pânico? Entenda como a Dança dos Famosos ajudou influenciadora

Rafa Kalimann revelou que está há três semanas sem crises de pânico; o psicólogo Dr. Alexander Bez contou à CARAS Brasil como a dança ajudou a influenciadora

Rafa Kalimann (30) está participando do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A influenciadora declarou em entrevista a Lucas Pasin, colunista do UOL, que desde que começou a atração, ela não tem mais crises de pânico. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Dr. Alexander Bez falou como fazer algo novo, como a dança, pode impactar na saúde mental.

"Não me lembro qual foi a última vez que passei três semanas sem ter crise de pânico. Não tive mais desde que comecei no 'Dança'. Estou me divertindo tanto, e tão disciplinada, que não tive mais crises. Isso pra mim já é válido. Olha como é importante encontrarmos algo que nos leva para o novo", revelou Rafa Kalimann.

De acordo com o especialista, a síndrome do pânico é uma manifestação mais exacerbada do transtorno de ansiedade, sendo que há diversas manifestações de ansiedade, em diferentes níveis e tipos. "As crises são bastante intensas e causam muito sofrimento, a principal sintomatologia é a sensação de ‘ficar louco’, com diversas outras sensações ao mesmo tempo, como tontura, falta de ar, taquicardia, dor no corpo, se originando no psicológico", explicou o Dr. Alexander Bez.

O especialista em saúde mental declarou que, embora a ansiedade possa ser controlada, ela não tem cura. Alguns tipos de manifestações podem ter cura total, mas é preciso que haja a realização de um tratamento para que elas não perdurem. Então, as atividades paralelas se tornam muito importantes e ajudam no processo, como a própria dança ou luta, ginástica e aeróbica.

"Elas vão funcionar como um tratamento coadjuvante e são muito positivas. Mas é importante reforçar que a ansiedade precisa de um tratamento correto, essa melhora e a remissão sintomatológica são curáveis desde que se faça o tratamento adequado, onde haverá junto ao profissional todo um trabalho para identificar o agente causador dessa ansiedade e, então o melhor tratamento possível".