Rafa Kalimann surge em chamada de vídeo com José Loreto em meio a boatos de affair

Após José Loreto disparar bordão de Rafa Kalimann em 'Pantanal', influencer é vista em conversa com o ator e alimenta rumores de romance

Após terem sido vistos juntos, a influenciadora digital Rafa Kalimann (29) e o ator José Loreto (38), de Pantanal, têm sido alvos de rumores de affair!

Durante evento em Salvador, na Bahia, na noite de quarta-feira, 03, a ex-BBB foi flagrada cantando em ligação de vídeo com o intérprete de Tadeu na novela das nove, o que aumentou as especulações de romance por parte dos internautas. O perfil de fofocas Gossip do Dia compartilhou o flagra feito por Thiago Aquino.

Os fãs que shippam o casal se animaram com cena de Loreto no remake no capítulo exibido na terça-feira, 02. Na cena, Zaquieu (Silvero Pereira) servia comida para os peões na fazenda."Coisa boa é comer com fome e correr com medo", disse Alcides (Juliano Cazarré). O peão Tadeu, personagem de José, então, soltou o famoso bordão de Rafa do BBB 20: "Aleluia, arrepiei!".

Vale ressaltar que recentemente, os dois foram vistos na praia de Joatinga, no Rio de Janeiro. O ator estava com a filha, Bella. Eles curtiram o dia juntos e na companhia de outros amigos.

Rafa e José já tinham mostrado química durante uma participação no programa Domingão do Huck. na ocasião, os dois estavam como jurados da Dança dos Famosos, e o ator se divertiu tirando sarro da influencer ao revelar que ela quebrou o salto do sapato durante o programa. “A Rafa quebrou o salto dela. Mostra, mostra! Olha isso aqui”, disse ele. “Poxa, eu ia sair daqui no salto. Eu ia segurar a fineza. Boca de sacola”, rebateu ela.

Rafa Kalimann faz sua estreia como atriz em 'Rensga Hits!'

A nova série original do Globoplay, Rensga Hits!, foi disponibilizada na quarta-feira, 03! Rafa Kalimann fez sua estreia como atriz na atração, com a personagem Paloma. Alice Wegmann (26), protagonista da trama, contou um pouco sobre o processo como a sertaneja Raíssa Medeiros, inspirada na eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021). "Esse trabalho começou pra mim nas cachoeiras do Goiás. Um mês antes de ter sido chamada pra #RensgaHits eu já tava pedindo a benção pra esse estado maravilhoso. Francisco [Gil, filho de Preta Gil] tinha me dado um violão no último aniversário pra eu já ir praticando e perdendo um pouco o medo. Quando cheguei em Goiânia, um carcará bem lindo apareceu na janela do 18o andar do hotel. Veio me dar boas vindas. Peguei o violão da Raíssa pra treinar as músicas, tinha uma águia bem no meio. Mostrei pra Renata e ela tirou foto das páginas de um ~ livro místico que tinha", disse Alice.

