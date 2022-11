Rafa Kalimann surge deslumbrante em almoço de negócios: "Maravilhosa!"

A apresentadora Rafa Kalimann deixou os seguidores babando ao surgir deslumbrante para um almoço de négocios

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 17h39

Poderosa é ela! Na tarde desta segunda-feira,7, a ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann(27) deixou os fãs de boca aberta ao surgir deslumbrante em um almoço de négocios.

No perfil de seu Instagram, Rafa contou para os seguidores que está com muitos planos para o próximo ano. Nas imagens, a estrela aparece com um look all black, composto por calça transparante, cropped e uma jaqueta fashionista.

Super inspirada após o almoço de négocios, Rafa escreveu na legenda da postagem. "Eu não sei se é o fato de estar tão conectada espiritualmente ou maturidade, fases da vida, não sei.. sei que estou com uma fé danada, cheia de ideias e com muita coragem e ousadia pra planejar meu próximo ano", iníciou ela.

"Estou pronta pra fazê-lo acontecer sem medo, olhando lá na frentes criando o novo.. novos negócios, projetos, novas rafas, histórias, estilos.. enfim, sai desse almoço pensando se já posso montar minha árvore de natal. O que vocês tem esperado pro próximo ano? Já pararam pra pensar ou escrever?", finalizou.

"M A R A V I L H O S A", disse a apresentadora Cecília Ribeiro. "sempre maravilhosa hein!!! esse sorriso", "Com seu talento, o céu é o limite", "AMEI ESSE OUTFIT", "Deusaaa", destacaram os admiradores.

