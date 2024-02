Rafa Kalimann sobre primeiro papel em novelas: ‘Depois de tantos nãos, vivo em estado de graça’

A CARAS Brasil esteve presente na festa de lançamento de Família é Tudo, que estreia na Globo em março, e conversou com a atriz Rafa Kalimann

O elenco de Família é Tudo recebeu a imprensa e convidados no evento oficial de lançamento da nova novela das 7, realizado nesta quinta-feira, 22, nos Estúdios Globo de São Paulo. A CARAS Brasil esteve presente e conversou com a atriz Rafa Kalimann (30), que dará vida a personagem Jéssica na trama que estreia em março. Ela, que comemora seu primeiro papel na TV, desabafa: “Depois de tantos nãos, vivo em estado de graça”.

Questionada sobre as críticas que possa vir a enfrenar após a estreia de Família é Tudo, já que é a primeira vez que encara um papel em novelas, Rafa pontua: “Se eu tivesse pensado, teria desistido, eu acho. E eu sonho ser atriz desde sempre, desde os meus 11 anos. Comecei a fazer teatro aos 11 anos. Aí, fui para São Paulo, fiz teatro, não consegui continuar, parei, fui para outras coisas, depois voltei para isso. Nunca foi uma opção para mim desistir. Eu sabia que em algum momento eu poderia viver isso, com 30, 40, 50, 60 anos, mas que eu viveria de alguma maneira”.

“Acho que não teve motivo para eu desistir, teve dificuldades nesse processo até aqui, vai continuar tendo dificuldade. Quando a graça é grande, os problemas também são (risos). Então está tudo certo. Eu só encaro isso com muita leveza, para executar o meu trabalho. Me divirto tanto aqui, chego e fico tão feliz, a equipe toda sente isso. Para mim, isso é o que importa agora, porque se eu for dar foco para outra coisa, não vou conseguir fazer o meu trabalho bem feito”, emenda.

A atriz aproveita a oportunidade para falar da internet e o poder que ela oferece as pessoas. “Vou ouvir críticas de todo o jeito, elas virão, mas não só eu. Todo mundo que começa, que já tem alguma exposição, sofre com críticas. Cada vez mais. A gente está vivendo no momento com o digital, onde as pessoas se sentem no direito de criticar, de apontar. No fundo, todo mundo pode gostar ou não gostar, mas tem que respeitar, esse é o ponto. Estou tentando não olhar para isso porque se eu focar nisso, não vou conseguir executar o meu trabalho da forma que tem que ser executado”, declara.

“A minha preocupação é se eu vou conseguir interpretar bem a personagem, se vou deixar o diretor e o autor satisfeitos, se vou conseguir imprimir o que elem pensam para a Jéssica. E pelo feedback que estou tendo, está sendo, é isso que vale para mim. Críticas virão, é degrau por degrau, passinho por passinho, repito: é o meu primeiro trabalho na TV. O Jayminho (Jayme Matarazzo) é um doce, generoso, amigo, parceiro no set, é muita troca, muito generoso viver tudo isso”, continua.

GRATIDÃO

Durante a entrevista, Rafa Kalimann não parou de agradecer a oportunidade: “Lembro que a primeira vez que entrei (nos estúdios) e vi o nome da minha personagem na porta, pensei: faço parte desse elenco! Aconteceu na melhor maneira possível. Aconteceu já comigo passando no teste. Fiz o teste com o Fred (diretor artístico), ele assistiu o meu teste e disse que acreditava no meu potencial. O personagem me escolheu. Depois de tantos nãos, fiz vários testes que não deram certo, ele veio na hora certa. Chegar aqui, trabalhar, passar meu crachá porque estou aqui a trabalho, eu sinto, vivo em estado de presença. Estou vivendo tudo com muito respeito”.

Na trama, a artista dará vida a vilã Jéssica. Controladora e calculista, ela é a ex-melhor amiga de Electra (Juliana Paiva) e fica com o namorado dela, o Luca (Jayme Matarazzo), quando a moça é presa. A atriz será a vilã Jéssica na trama.

Parceira de cena de Jayme Matarazzo, ela revela os conselhos que recebeu do ator. “Divirta-se. Nosso primeiro encontro foi aqui (nos estúdios), numa preparação para a novela. Eu estava tensa ainda. Ele falou: ‘Se divirta, se joga, entra no set todos os dias para se divertir’. Esse conselho foi fundamental porque estou me divertindo”, diz.

Desafios na carreira como atriz, Rafa tem: “Decorar é um grande desafio. Entender a personagem, a compor bem e chegar aonde os diretores esperam que a gente chegue é o maior desafio. A gente tem que estar aberta, saber ouvir o direcionamento. Às veze, a gente chega pensando que é de um jeito e eles têm uma visão totalmente diferente. Essa troca tem que ser genuína, é preciso estar sempre aberta”.

JÉSSICA POR RAFA KALIMANN

Quem é Jéssica? Rafa Kalimann não pensou duas vezes ao responder: “Apaixonada pelo Luca, faz qualquer coisa por ele, muito persistente, controladora, acredita que está sempre certa e vai a fundo nisso, ambiciosa em relação a relação dos dois e ela tem amor. A vilania nela é composta por muito amor. Acho que isso pode fazer com que o público tenha compaixão por ela em alguns momentos”. E a atriz ainda brinca: “. Não consigo defendê-la, não. Não consigo concordar com tudo isso não”.

Para fazer uma vilã, a artista precisou estudar bastante, e confessou que também colocou um pouco da sua vilania para fora. “Ela vem do laboratório (risos). Estudei bastante para entender. Acho que todo mundo tem um pouco de tudo dentro de si. A gente que escolhe o que põe para fora. Tenho um pouco de vilania, você também tem, todo mundo tem, a gente que opta todos os dias por seguir aquilo que a gente de fato é. Acho que a Jéssica é movida por sentimentos muito fortes dentro dela. Fiz uma preparação que aflorou todos os sentimentos em mim, não foi fácil, foi bem delicado, de raiva, justamente desse lugar mais vilão, sombrio, trouxe isso pro jogo e deu muito certo”, conta ela, que se inspira em alguns personagens, entre eles a Vanessa da Cruz, de Leticia Colin, do seriado Todas as Flores.