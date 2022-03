Rafa Kalimann se manifesta e desmente affair com Neymar Jr.: ''Notícia falsa''

Apresentadora Rafa Kalimann se manifesta em suas redes sociais e desmente affair com jogador de futebol Neymar Jr.

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 15h27

Após a divulgação de uma notícia de que a apresentadora Rafa Kalimann (28) havia trocado beijos com o craque Neymar Jr. (30) na recente festa de Rafaella Santos (26), a ex-BBB se pronunciou em suas redes sociais.

"Me entristece saber que matérias como essa acabam descredibilizando matérias sérias que tem dentro do jornal. Tem vários profissionais que eu admiro muito, não só dentro do jornal Extra, mas em vários outros lugares, que trabalham com profissionalismo, que buscam, ligam, coisa que nunca aconteceu, para saber se é verdade, mentira, que buscam de fato a veracidade pra colocar em uma matéria, principalmente impressa", iniciou ela.

"Me entristece saber também que vem do reflexo de uma sociedade que é machista, que sempre tem um quê envolvendo uma mulher que é solteira numa festa, se ela beija todos, se ela não beija ninguém... Enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela... O que não é certo e não é aceitável, é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, é que se criem mentiras sobre a vida dela", disparou no Instagram.

No Twitter, Rafa também desmentiu o boato. "Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade", escreveu.

"Muitas vezes eu fico quieta pra não dar mais palco pra cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando?", se indignou a apresentadora da Globo.