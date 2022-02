Rafa Kalimann resume conflito entre Rússia e Ucrânia, mas é detonada na web: "Apaga"

A influenciadora e ex-BBB usou as redes sociais para explicar geopolítica e foi corrigida na web

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 14h12

Diante dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, a influenciadora digital Rafa Kalimann (28) fez uma série de tweets para "resumir" a questão entre os países.

Rafa publicou que sua análise era apenas um "resumo" e instruiu seus seguidores a buscar informação para se aprofundarem mais.

A influenciadora começou sua explicação falando sobre a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), fundado em 1949.

Segundo Rafa Kalimann: "Existe a organização que os EUA e muitos países fazem parte que é a OTAN e existiu a URSS que a Rússia fazia parte. Com o tempo a OTAN se mostrou mais eficiente do que a URSS que foi rompida com o fim da guerra fria e muitos países começaram a formar aliança com a OTAN", começou.

"Mas a Ucrânia que se tornou independente há apenas 30 anos, não. E desde então existe uma indecisão se ela se torna mais próxima da Rússia ou da OTAN (lado dos EUA) onde ela demonstrou ter uma tendência maior nos últimos anos e pra Rússia isso não é nada bom", continuou a ex-BBB

A explicação seguiu no perfil da apresentadora, mas não foi bem recebida pelo público, que constatou desinformação por parte de Rafa.

