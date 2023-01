Rafa Kalimann reflete sobre a vida após término com José Loreto: "Continuar sendo a mesma"

Rafa Kalimann emocionou com relato; ela terminou o namoro com José Loreto recentemente

Rafa Kalimann (29) fez uma reflexão sobre sua vida. Ela, que namorava José Loreto (38) e atualmente está solteira, usou fotos em preto e branco para ilustrar o que queria dizer.

"Ao mesmo tempo que sigo com a mania de deitar do lado direito da cama sem bagunçar o restante dela pra ser mais fácil de arrumar, também levo o hábito irresistível de bagunçar toda a vida enquanto arrumo essa cama logo pela manhã", escreveu na publicação feita nas redes sociais.

"Nunca tive medo de mudar tudo de lugar, meu único medo é o de continuar sendo a mesma. Se preciso me diminuir, desconstruo. Eu chacoalho, balanço a peneira, amarro os cadarços e ainda dou uma dançadinha discreta pra passar a ideia de quem pensou em tudo há muito tempo quando na verdade eu só mergulho nas minhas vontades de uma vez - acontece até de esquecer de tapar o nariz pro salto. Me destravo dos nós que me limitam, me blindo do que pode me ferir, dou aquela piscadinha pro alto pra quem pode me proteger e me reinvento para continuar sendo gigantesca", concluiu.

De acordo com Lucas Pasin, do UOL, o relacionamento terminou há pouco tempo. A assessoria de imprensa da morena confirmou a separação ao colunista.

Lucas Pasin ainda informou que a decisão de terminar a relação partiu dela, que quer focar em sua vida profissional.

Os dois assumiram o namoro em agosto de 2022, após terem sido vistos juntos em uma praia no Rio de janeiro.

O romance deles começou após participarem juntos do programa Domingão com Huck, da Rede Globo. Inclusive, os dois chegaram a contracenar em uma gravação da novela Vai na Fé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann publica vídeo lendo texto sobre evolução

Rafa Kalimann também apareceu nas redes sociais para compartilhar um lindo texto com os seguidores. Lendo o livro de Wandy Luz, 'A Metamorfose é irreversível', ela citou um texto sobre 'a melhor versão'.

“Que eu seja melhor, que eu faça melhor, não por obrigação, não para que os outros vejam, mas por amor. Que eu seja melhor por amor à minha história, para homenagear e fazer valer todas as cicatrizes acumuladas e para honrar o caminho percorrido até aqui", disse.