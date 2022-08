Rafa Kalimann chora ao enfrentar perrengue no aeroporto

Rafa Kalimann aparece com os olhos cheios de lágrimas ao relatar o que viveu em um aeroporto enquanto tentava voltar para a casa da família

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 16h56

A ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann apareceu chorando em novas fotos nas redes sociais nesta sexta-feira, 12. A morena contou que enfrentou um perrengue ao tentar voltar para Uberlândia, em Minas Gerais, para reencontrar a sua família. Ela contou que perdo o voo após esquecer uma bolsa na primeira aeronave, e acabou chorando por causa do sufoco.

Rafa contou que ficou emotiva por ter perdido o voo e teve que dormir em um hotel para embarcar no dia seguinte. “A saga começou ontem, cinco da tarde. Fui tomar vacina e me atrasei, peguei trânsito, e tinha que ir pro aeroporto, troquei de roupa super rápido, apesar do atraso, consegui comprar o presente do Gabriel, mas eu esqueci essa bolsa dentro do voo da minha conexão. Quando desembarquei, ela não estava comigo e eu chorei, largada”, disse ela.

"Os hotéis estavam lotados, e eu chorei mais uma vez, porque estava cansada, com fome", disse ela, que conseguiu se hospedar em um hotel e descansar. "Já eram duas da manhã". No dia seguinte, ela embarcou e voltou para a casa da família.

Rafa Kalimann fala sobre o namoro com José Loreto

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann (29) contou mais sobre o seu namoro com o ator José Loreto (38) durante participação no programa Encontro, da Globo, na manhã desta quinta-feira, 11. Ela apareceu na atração para falar sobre a série Rensga Hits, do Globoplay, mas foi surpreendida ao ser questionada sobre o seu novo amor.

Os dois assumiram o romance no último domingo, 7, e são o assunto do momento. Tanto que Patricia Poeta quis saber mais detalhes sobre o relacionamento e Rafa contou que está contente com o namoro. “Não tem como esconder nada! [risos] Estou feliz, meu coração está feliz, alegre. Sou uma eterna apaixonada. E esse momento está assim, está leve, está gostoso”, disse ela.

