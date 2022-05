Rafa Kalimann assiste ao jogo do Chelsea com o irmão: "Vi os olhos do meu irmão brilhar"

A influenciadora digital Rafa Kalimann acompanhou o jogo do Chelsea ao lado do irmão, Renato Fernandes

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 16h50

Rafa Kalimann(29) está em Londres e decidiu assistir a um jogo de futebol ao lado de seu irmão, Rento Fernandes.

Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos em que aparece acompanhando o jogo entre Chelsea e Wolverhampton, pela Premier League. A partida terminou empatada, 2 a 2.

Ao publicar as fotos, Kalimann confessou que nunca viu o irmão com os olhos tão brilhares. "Viemos assistir o jogo do Chelsea. Poucas vezes vi os olhos do meu irmão brilhar tanto", escreveu ela, que também estava acompanhada de Belle Silva (35), que é casada com Thiago Silva (37), zagueira do Chelsea.

Affair com João Vicente de Castro

O affair da influenciadora digital Rafa Kalimann e do ator João Vicente de Castro (39) é real! O romance dos famosos foi confirmado pelo perfil de fofocas Gossip do Dia, que chegou a postar que a própria famosa teria confirmado a relação, após terem sido vistos em clima de romance durante a festa de aniversário da ex-BBB.

"Entramos em contato com a Rafa, que nos confirmou o romance, mas nos explicou que não é nada sério, e que eles são muito amigos, acima de tudo", dizia a postagem, que foi editada momentos depois, garantindo que os dois são muito amigos.

Confira: