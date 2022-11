Rafa Kalimann aparece em momentos divertidos em restaurante e brinca: ‘Ela come’

Apresentadora Rafa Kalimann aparece curtindo na cozinha de restaurante ao lado de chefes e com prato de macarrão

Nesta terça-feira, 29, a apresentadora Rafa Kalimann (29) curtiu um jantar especial em um restaurante. O que chamou atenção dos seguidores foi o fato de ela aparecer na cozinha do estabelecimento, ao lado dos cozinheiros.

“Ela come. Tudo metade fake, metade fato”, escreveu ela na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela posa na cozinha do restaurante, sozinha e com os cozinheiros do lugar, com uma taça de vinho em mãos. Além disso, ela aparece comendo um prato de macarrão.

Nos comentários, os seguidores adoraram o momento inusitado compartilhado pela modelo. “Aí aí essa Rafa…”, brincou um dos seus milhões de fãs. “Eu amo sua energia, tenho tanto orgulho de você!”, exclamou outra. “E aí? Subiu na mesa?”, perguntou uma, se referindo ao vídeo que tem na publicação, onde Rafa brinca sobre subir na mesa quando fica bêbada.

Veja a publicação de Rafa Kalimann em um restaurante, na cozinha e comendo:

