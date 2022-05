Rafa Kalimann agradece apoio após ter sido atacada na web: ''Dormi chorando lendo as mensagens de carinho''

Rafa Kalimann se emociona muito ao receber carinho dos internautas depois de ter sido criticada sobre seu corpo

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 12h17

No dia 07 de maio, Rafa Kalimann (29) usou seu Instagram para publicar registros ao assistir um jogo do Chelsea com seu irmão.

Porém, os comentários de sua postagem ficaram recheados de críticas sobre o corpo da influenciadora digital.

Após um desabafo no Twitter, o jogo virou e a apresentadora recebeu uma onda de amor e apoio dos internautas.

E, nesta terça-feira, 10, ela decidiu agradecer por todo o carinho que a deram após os ataques.

A ex-BBB 20 postou uma foto na qual apareceu com o rostinho inchado ao tomar café da manhã só de roupão e desabafou.

“Carinha inchada porque dormi e acordei chorando lendo as mensagens de carinho de vocês, não me canso de ler e precisamos enaltecer isso pra que esse seja o fluxo aqui nas redes. Que a gente não perca a boa intenção, a motivação de fazer o outro se sentir bem, que as redes não sejam entregues nas mãos dos que buscam ferir, magoar, ofender”, pediu no começo da legenda.

“Obrigada por tanta mensagem. De fato, em alguns momentos segurar o remo cansa, a correnteza pesa e o que vocês fizeram ontem foi conduzir esse barco comigo. Pedi pra Deus retribuir pra vida de cada um cada palavra, cada intenção e energia que me enviaram. Estou inundada de amor e quero muito que vocês sintam isso hoje!”, disse a maravilhosa ao final.

Confira a postagem que Rafa Kalimann fez para agradecer pelo carinho que recebeu depois de ter sido criticada nas redes sociais: