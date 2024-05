Rafa Kalimann agradece apoio após relato de aborto espontâneo: 'Acolhimento'

Atriz de 'Família É Tudo', Rafa Kalimann contou que se sentiu abraçada pelo público após revelar que perdeu bebê no início da gestação

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 13, para agradecer todo apoio e carinho que tem recebido do público após revelar que sofreu um aborto espontâneo recentemente. A intérprete de Jéssica em 'Família É Tudo', da Globo, contou que se sentiu abraçada ao compartilhar sua dor com outras mulheres que passaram pela mesma situação.

Em seus stories no Instagram, Rafa, que estava saindo dos estúdios após gravar novas cenas da novela das sete, disse que recebeu diversos relatos semelhantes de outras mães. A triste notícia foi compartilhada por ela no domingo, 12, através de uma carta escrita diretamente ao bebê.

"Precisava vir aqui agradecer vocês pelas mensagens que eu venho recebendo, não só as mensagens de carinho, apoio e acolhimento, mas também os relatos de vocês. De alguma maneira eu dei um propósito novo para essa dor na minha vida, e ouvir tantos relatos de mulheres agradecendo até por eu ter dado voz a essa questão me fortaleceu muito ontem, ressignificou muita coisa para mim", declarou Rafa Kalimann.

Em um relato publicado no Dia das Mães, a famosa também mostrou registros do momento em que descobriu a gestação ao lado do namorado, o ator Allan Souza Lima. Visivelmente emocionada, Rafa Kalimann disse não saber se essa dor irá amenizar algum dia.

Rafa apareceu nos stories para agradecer todo amor que está recebendo desde ontem.

Te amamos Rafinha, sinta-se abraçada por todos nós! 🤍 pic.twitter.com/atpimulVZp — Divulga Rafa Kalimann (@DivulgaRafaK) May 13, 2024

O relato de Rafa Kalimann

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann usou as redes sociais neste domingo, 12, para dividir com os fãs uma notícia triste envolvendo sua vida pessoal. Através de um longo relato emocionante, a ex-participante do BBB 20 contou que sofreu um aborto espotâneo recentemente e ainda está se recuperando do luto.

"Ao nosso dia das mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães. A leitura mais dura de todas para mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência, da realização do meu maior sonho", escreveu ela em um trecho da legenda.

Em seus stories, Rafa Kalimann abriu um pouco mais o coração e falou sobre o difícil momento que tem enfrentado nos últimos dias. "Tenho vivido nesses dias um vácuo muito, um luto muito grande, passei por situações que eu acho que esse vídeo vai pegar de surpresa até as pessoas mais próximas a mim, que eu não compartilhei", disse.

E completou: "Muitas mulheres passam por isso, eu só não compreendo quando dizem que é normal. Essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser digerida e não sei se curada".