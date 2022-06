Rafa Justus posa abraçada com César Tralli e Tici Pinheiro se derrete: ''Meus amores''

Em Campos do Jordão, Rafa Justus posa abraçada com César Tralli em restaurante e Tici Pinheiro se derrete pelo momento

Redação Publicado em 23/06/2022, às 09h07

Unidos! Rafa Justus (12) usou as redes sociais na última quarta-feira, 22, para compartilhar um registro encantador ao lado do padrasto, César Tralli (51).

A pequena influenciadora, que está aproveitando as férias em Campos do Jordão com a família, encantou o coração dos seus seguidores ao mostrar um momento de carinho com o jornalista.

Na foto, eles aparecem abraçados e sorrindo para um lindo registro em um dos restaurantes locais da cidade serrana: "Biscoita & Biscoito!", brincou a influenciadora.

Apaixonada, a ex-modelo Ticiane Pinheiro (46) se derreteu pelo momento e não poupou amor nos comentários: "Vocês não sabem a alegria que eu sinto ao ver o amor de vocês. Eu amo muito vocês. Meus amores", escreveu a apresentadora do Hoje Em Dia (RecordTV).

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar um "passeio congelante" com seus amores durante a viagem de férias.

