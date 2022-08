Rafa Brites surge com look estiloso ao lado de Felipe Andreoli e se declara para o marido

Rafa Brites publicou alguns cliques produzida ao lado de Felipe Andreoli e prestou uma linda declaração para o amado

Na tarde desta terça-feira, 23, Rafa Brites (35) compartilhou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de fotos em que aparece toda produzida e sorridente ao lado de seu marido, Felipe Andreoli (42).

Nos cliques, ela aparece usando um vestido preto brilhante com uma fenda generosa e um tênis branco. Já o apresentador do Globo Esporte SP estava com uma camisa preta, uma calça verde e um tênis.

O casal passou os últimos dias viajando sozinhos, e Brites aproveitou o registro para se declarar para Andreoli. "Te amo demais! Você é a melhor companhia desse mundo! Bora voltar pra nossa rotina, nossa vidinha cotidiana que é maravilhosa também!", disse ela na publicação.

Os seguidores elogiaram o casal nos comentários do post. "Que lindos", escreveu uma internauta. "Tão perfeitos", disse outra. "Lindas fotos. O melhor casal", afirmou uma fã. "Seus lindos. Que Deus abençoe sempre", falou mais uma.

Confira as fotos de Rafa Brites com o marido:

Clique inédito com o filho caçula

Rafa Brites não faz questão nenhuma de esconder o quanto é completamente apaixonada por seus filhos, Rocco (5) e Leon (4 meses), e ela fez isso mais uma vez ao se derreter por seu caçula. No Instagram, ela publicou uma foto inédita do bebê, na qual ele apareceu deitadinho na cama iluminado por uma frestinha de sol, e os olhos azuis do pequeno chamou a atenção dos seguidores. "Esse filtro chama meu útero", brincou ela.

