Rafa Brites sai pela primeira vez sozinha em 10 meses e brinca: ''O que fazer com essa tal liberdade?''

A apresentadora Rafa Brites dividiu um clique no carro e falou sobre a sua saída sozinha após o nascimento de Leon

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 14h38

Rafa Brites (35) compartilhou com os seus seguidores a sua primeira saidinha sozinha após o nascimento do filho, Leon.

Nesta terça-feira, 22, a apresentadora publicou uma foto no carro e revelou que se deu conta que ficou 10 meses sem sair apenas curtindo a sua companhia.

"O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Primeira vez sozinha em 10 meses. Entrei no carro e percebi isso", escreveu ela na legenda da publicação.

Para a ocasião, ela apostou em uma calça jeans, camiseta, jaqueta de couro e óculos escuros para completar o look.

As mamães e seguidoras não deixaram de comentar. "A gente não sabe nem o que faz e pra onde vai", "A gente perde o rumo mesmo", "Não pensa só vai pq duas horas passam na velocidade do pensamento", "A gente fica com a sensação de que está esquecendo alguma coisa", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RAFA BRITES