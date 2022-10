Rafa Brites relembra perrengues no começo do relacionamento com Felipe Andreoli: "Não conseguia dormir"

Com foto de quando foi pedida em casamento, Rafa Brites deu detalhes sobre os primeiros anos ao lado de Felipe Andreoli

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 18h02

Rafa Brites (35) aproveitou o dia de TBT para revirar o baú e recordar uma foto do começo do seu relacionamento com Felipe Andreoli (42). A apresentadora aproveitou o registro para recordar alguns perrengues que os dois passaram juntos.

"TBT sobradinho que moramos nos primeiros anos juntos! Eu não conseguia dormir de calor e um dia o @andreolifelipe comprou um ar portátil mega caro, pra me agradar, como ele faz tudo até hoje. Essa época ele passava numa padaria e pegava uma torta fria e fazia arroz de saquinho… e a gente comia isso por uns 3 dias kkk", começou ela.

Em seguida, Brites contou como era o dia a dia do casal. "Nosso passeio era ir na locadora conversar com o atendente (que era fera) e pegar vários filmes pra assistir coladinhos, parar no meio muitas vezes, porque né inicio é aquele fogo kkkk. Uma vez por semana íamos no Hobby lanches comer hambúrguer na chapa", relembrou.

"Eu estava começando a profissão tava bem dura de grana, mas ele que não gasta com nada, juntou dinheiro para darmos entrada na nossa casa e financiar o resto. Fizemos uma reforma, nos endividamos, ficamos sem dormir, e aos poucos tudo foi se ajeitando. Mesmo assim ele quis fazer festa de casamento… meu pai entrou com as bebidas, o resto… raspando todas as economias dele. Mais uma vez passamos aquele nervoso kkkk, mas teve festa!", acrescentou.

Rafa ainda contou que essa foto dos dois juntos foi tirada no dia em que ela foi pedida em casamento. "Essa foto foi o dia que ele me pediu em casamento, na sala do sobradinho. Eu tava com um ventilador na cara morrendo de calor pra variar e ele desce com uma aliança. Hoje acordei pensando nisso: de lá pra cá conquistamos muito, muito mesmo, além do que sonhávamos. Mas se nos perguntarem se por isso, somos um pingo mais felizes? Posso afirmar que não! Tirando nossos filhos que são nossa maior riqueza, ai no sobradinho tínhamos tudo! Desde o início! Hoje nosso programa ainda é ver todos os filmes no streaming kkkk, ele para o filme porque eu durmo e volta e meia damos uma passada no Hobby lanches", finalizou ela.

A apresentadora e Felipe Andreoli, vale dizer, são pais de Rocco (5) e Leon (sete meses).

Confira o TBT de Rafa Brites:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!