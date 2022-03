Rafa Brites publica foto mostrando maternidade real e brinca: ''Sobre virar duas''

A apresentadora Rafa Brites postou uma foto com os filhos, Rocco e Leon, e falou sobre a maternidade real

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 13h32

Nesta terça-feira, 15, Rafa Brites (35) compartilhou uma foto nas suas redes sociais exibindo a maternidade real.

No perfil do Instagram, a apresentadora surgiu com os dois filhos, Rocco (5) e Leon, e comentou sobre a loucura de 'se virar nos trinta' para conseguir conciliar tudo.

Na imagem, ela aparece amamentando o caçula enquanto usa o computador com o primogênito.

"Sobre virar duas", escreveu a esposa de Felipe Andreoli (42) na legenda.

As mamães e seguidoras logo se identificaram. "Sei bem como é", "Conseguimos nos multiplicar em quantas forem necessárias", "Ontem fiz um penteado na mais velha enquanto amamentava a pequena", "Que trio lindo", comentaram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RAFA BRITES