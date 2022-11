Rafa Brites fala sobre cirurgias e mudança no umbigo: ‘Parece outra barriga’

Após passar por 3 cirurgias, Rafa Brites fala sobre processo do pós-operatório e mudança na estética do seu umbigo

A apresentadora Rafa Brites (36) usou as suas redes sociais durante esta terça-feira, dia 29, para contar alguns detalhes sobre as cirurgias que realizou recentemente e sobre todo o processo de pós-operatório. Rafa já é mãe dos pequenos Rocco e Leon, frutos do seu relacionamento com o jornalista Felipe Andreoli (42), e sentiu a necessidade de realizar as cirurgias após o segundo parto.

Ela passou por operações de vesícula, hemorróidas e hérnia umbilical, que deixaram o seu umbigo com uma aparência totalmente diferente do que ela estava acostumada. Apesar de pensar sobre a parte estética após os procedimentos, Rafa disse que a prioridade era se livrar da dor.

“Uma coisa estranha. Meu umbigo está totalmente diferente. Ele mudou, está fundo, porque tirou a hérnia e costurou por dentro. Parece outra barriga. Sempre tive medo. Daquele umbigo feio, de plástica, sabe? Nem sempre fica bom. Mas depois que você sofre de dor você diz ‘Deixa pra lá o umbigo e as cicatrizes, só quero ficar bem’", disse a apresentadora, que relatou também ter sofrido com o pós-operatório e com as dores fortes que acompanharam a recuperação da cirurgia.

Rafa Brites mostra mudança no umbigo após cirurgias - Instagram

Rafa Brites fala sobre a saudade do marido Felipe Andreoli

Rafa também tem usado as redes sociais para falar sobre a saudade que sente do marido Felipe Andreoli, que está no Catar, cobrindo a Copa do Mundo 2022. A influenciadora digital publicou uma foto em que aparece ao lado da imagem do jornalista na TV de sua casa. No Instagram, a coach desabafou sobre estar longe de Andreoli, que vai passar 35 dias no país.

“Pode parecer bobeira, mas estou com o Fê desde que eu tenho 23 anos. A gente vai fazer 13 anos juntos agora em 2023. A gente nunca ficou tanto tempo longe. Desde que a gente se conheceu, a gente dorme junto e acorda junto. A gente nunca ficou tanto tempo longe e nunca tão longe", começou escrevendo. Rafa também explicou essa conexão tão próxima dos dois: “É muito louco você amar profundamente um ser humano que não é seu filho ou seu parente, mas que você escolheu estar junto. Isso não tem a ver com relação perfeita, falta de problemas e questões. Todo casal tem. Mas tem a ver com um amor profundo”, relatou.