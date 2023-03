Quitéria Chagas lamenta a morte do marido e revela a causa: 'Lutou'

Quitéria Chagas comove ao anunciar a morte do marido e desabafa: 'Agonizada de dor'

A atriz Quitéria Chagas comoveu seus fãs ao anunciar a morte do seu marido, Francesco Locati, aos 57 anos. Ela contou que viajou às pressas para a Itália para ficar ao lado do marido em seus últimos momentos de vida.

O marido dela faleceu em decorrência de um câncer terminal, neurointestinal, que deu metástase nos nervos e glândulas. A estrela descreveu a dor de perder o marido e vê-lo sofrendo no hospital em um post carinhoso nas redes sociais.

"Luto - Viúva. To ausente aqui, desde que voltei às pressas do Brasil para Milão passei todos os dias até o fim cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem q conheci em 2008 no @imperioserrano e mudou minha vida, sei q é aniver da minha escola mas tô sem energia desculpa, vida virou de ponta a cabeça tive q gestir e tenho muitas coisas emocionais e infelizmente burocráticas. Todos sabem que casei, poucos posts antigos, não exibia porque ele nunca gostou de flash, exposição,dizia a artista é você", disse ela.

E contou sobre a morte do marido. "Aos 57 anos, Francesco Locati lutou queria viver, lutei com ele diariamente no hospital, me pedia desculpas porque não fazia controles médicos (homens se cuidem) só descobriu câncer terminal quando não tinha mais saída, era raro, neurointestinal que como uma árvore deu metástase espalhando pelos nervos e glândulas alastrou no corpo, hospital tentava amenizar insuportável dor com morfina e mesmo assim agonizava de dor e eu ali vendo tentando dar forças mas sabendo do fim. A dor imensurável, vê-lo sendo devorado por dentro encolhendo, atrofiando, doença torturante, nada parava sua dor; as dores, tive que contar para ele (médicos na Itália não tem preparo para contar o fim, péssimos na relação com paciente), tive que contar a minha filha tentando reduzir traumas…", afirmou.

"Ouvir o pedido de desculpas dele, o eu te amo, a forma que ele foi morrendo comigo ali a respiração indo embora e eu ali, não abandonei até o fim.. A gratidão que tenho por ele é imensurável, até nesta dor como aprendi, aprendo tudo tá sendo importante; vivência que transforma. Deus sabe de tudo. Sempre lembraremos de você, faremos nosso melhor tenha orgulho da gente, eu e Elena, nossa filha, te amamos, gratidão por tudo. Siga o caminho da luz no plano espiritual descanse em paz, Deus te dê a paz", contou.

Por fim, ela contou que tem planos de voltar a morar no Brasil. "Desculpa gente se ficar ausente por aqui, talvez volte logo pra distrair, tenho q retomar tocar minha vida ao mesmo tempo, mas preciso de tempo muita info pra resolver tamb tô em outro país, além da dor, burocracias pra resolver, cuidar da filha momento q tenho dedicar mais a ela. Certamente voltarei a morar no Brasil já falo logo não dá pra viver c/as fortes memórias daqui c/calma atualizo vou me organizar dentro e fora. Gratidão pelo carinho, afeto de vcs sempre me acompanham; tinha q compartilhar e homenagear só mesmo tempo dar alerta. Cuidem da saúde, é o mais importante", afirmou.