Querendo enganar? Cotada para o BBB, Paula Fernandes despista fãs e publica foto antiga

Cantora Paula Fernandes alimenta boatos de participação no BBB 23 ao postar montagem de biquíni na neve; veja

A cantora Paula Fernandes (38) deu o que falar nas redes sociais na segunda-feira, 09, ao compartilhar um registro em que aparece de biquíni na neve!

Na imagem, publicada em sua conta no Instagram, a artista aparece usando uma roupa de banho azul com a paisagem gelada ao fundo, com a localização na França. "Verão 2023", escreveu na legenda.

No entanto, os internautas perceberam que se trata de uma montagem escancarada e resgataram a foto verdadeira em que Paula aparece em um barco, com o mar ao fundo durante viagem a Ibiza.

Os fãs da sertaneja suspeitam que ela esteja na próxima edição do BBB 23, que começa no dia 16 de janeiro. "Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida acabou com essa postagem", "A gente já sabe que essa foto não é real. A original é numa lancha", "Que montagem pro BBB é essa adm?", "Tá frio ou calor? Acho que tá no BBB!", disseram.

Alguns seguidores comentaram que o post da cantora foi irônico: "Pelo que entendi, a intenção era fazer montagem mesmo. É questão de lógica. Ela na neve de biquíni?"

Os participantes do BBB 23 serão revelados nesta semana na programação da TV Globo. Nomes como MC Guimê, Bruna Griphao, Yasmin Brunet, Lucas Lucco, João Guilherme, também estão sendo cotados.

Confira a foto de Paula Fernandes de biquíni na neve:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES (@paulafernandes)

Paula Fernandes posa com roupa de ski em meio a boatos sobre BBB

Paula Fernandes revelou o destino de sua primeira viagem de 2023: a França. Recentemente, ela apareceu com roupa e equipamento de ski, e revelou que está aprendendo um pouco mais o esporte.

"Para quem disse França… acertou! Aqui estou novamente para mais algumas aulinhas de ski", escreveu na legenda de uma postagem feita nas redes sociais. Nos comentários, os seguidores falaram dos rumores de que estará no BBB 23. "Eu já estava fazendo mutirão para o BBB", brincou um fã de Paula Fernandes. "E o BBB, mulher? Estava ansiosa", questionou outra.

