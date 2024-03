Quem vai sair do BBB 24? Sincerão agita jogo e pode indicar eliminado

Michel, Davi e Alane estão no Paredão do BBB24 e disputam a permanência na casa. Saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil após Sincerão

Nesta terça-feira, 5, mais um participante será eliminado do BBB24. Os emparedados da semana são: Alane (24), Davi (21) e Michel (33) que disputam a permanência na casa mais vigiada do país. Os últimos acontecimentos do jogo, como a "dinâmica do Sincerão", podem alterar quem será o eliminado da semana?

Apesar da eliminação não estar definida, os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil mostram a eliminação de Michel. Isso porque os leitores apontam que o professor de geografia será eliminado com 62,75% dos votos. Ao todo foram contabilizados 2146 votos no brother.

Em seguida, o segundo lugar está sendo ocupado por Davi, o motorista de aplicativo detém 35.56% dos votos. Por fim, com 1.70% de rejeição do público, está a bailarina Alane. Se tornando uma coadjuvante no décimo primeiro paredão.

Dinâmica do Sincerão

Na última segunda-feira, 4, ocorreu na casa a dinâmica do Sincerão, os emparedados, Alane, Davi e Michel, o líder, Lucas Henrique e o anjo, Pitel, precisavam montar o elenco do 'filme do BBB 24'. Depois do jogo, os ânimos dos brothers ficaram com os nervos à flor da pele.

Os brothers tinham as opções: diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão(ã), mocinho(a), canastrão(canastrona) e espectador(a), e deveriam colocar a carinha dos participantes de acordo com seu papel.

Depois do jogo, mais uma vez Yasmin(35) e Leidy (26)brigaram com Davi. As sisters gritaram com o brother e a trancista até chegou provocá-lo para que ele perdesse a linha e beirasse uma expulsão.

Relembre formação do Paredão

Após ter atendido o Big Fone, Davi já começou a noite no paredão. Ele foi emparedado depois da dinâmica maratona Big Fone. No qual o telefone tocou seis vezes, cinco com “trotes”, na última realmente tinha uma mensagem e quem atendeu, no caso Davi, foi direto ao paredão.

Michel foi indicado pelo líder Lucas Henrique (29), a justificativa foi de que ele ficou chateado com o brother após ser escolhido por ele para ir ao paredão na semana passada. Pela indicação direta, Michel não teve direito a disputa da prova bate-volta.

Depois, os participantes deram início a votação no confessionário. A sister Alane foi a mais votada com seis votos e completou a formação do Paredão. Além disso, a dona do colar do anjo Pitel teve direito a um poder coringa que consistia em um voto duplo, ambos foram em Alane.