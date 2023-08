Quem são as filhas de Tiririca? Deputado federal tem seis herdeiros

Filhas de Tiririca chamaram atenção ao surgirem reunidas em registro familiar

O deputado federal Tiririca (59) virou destaque na mídia nos últimos dias, mas não tem nada a ver com política. Mas sim por conta de suas filhas, que chamaram atenção ao aparecer de biquíni.

No clique em questão, Nanda, Florentina e Ery Mariano surgiram de biquíni se divertindo em uma confraternização, que rendeu o encontro de parte dos filhos de Tiririca.

"E como dizem: As filhas do Tiririca", escreveu Florentina, na legenda da foto, que acabou atraindo milhares de curtidas e muitos comentários elogiando a beleza das garotas.

"Três gatas", disse um. "Nossa, como elas são lindas", declarou outro. "Que perfeição", escreveu um terceiro.

Em uma nova publicação, Florentina postou uma registro com as irmãs e o pai. "Irmãos junto com o papai. Faltou só dois dos irmãos", lamentou.

MAS, AFINAL, QUEM SÃO AS FILHAS DE TIRIRICA?

Com família grande, o comediante Tiririca é pai de três moças e três rapazes. Florentina, Nanda Kauanny, Erilândya Mariano, Tirulipa, Antônio Everardo Mariano e Angelo Cruel.

Nanda é a filha caçula do artista, fruto do seu relacionamento com Nana Magalhães, com quem ele é casado há 25 anos. A jovem tem mostrado interesse em seguir carreira artística e adora compartilhar vídeos de dança nas redes sociais.

Florentina é a filha do meio e ganhou este nome em homenagem à música mais popular do pai, Florentina, lançada em 1996. Ela também não nega suas raízes e trabalha como cantora profissional. Em 2022, ela lançou o clipe para a sua música Vou Denunciar.

Erilandya é a irmã mais velha de Florentina, ela também é fruto do relacionamento de Tiririca com a acrobata Rogéria Márcia, que morreu em 2014. Em seu perfil do Instagram, a moça costuma compartilhar cliques de viagens e momentos em família.