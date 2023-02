Quem foi Paco Rabanne? Estilista e perfumista revolucionou moda com design futurista

Aposentado desde 1999, Paco Rabanne morreu aos 88 anos, nesta sexta-feira, 3

Paco Rabanne, grande estilista e perfumista espanhol radicado na França, morreu nesta sexta-feira, 3, aos 88 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada e, agora, ele deixa seu legado de roupas futuristas e materiais inusitados para a confecção de suas roupas, como metal e aluminío.

Apesar de ter nascido na Espanha, Paco vivia na França desde o ano de 1937 e trabalhou em grandes marcas como Balenciaga, Givenchy e Pierre Cardin antes de lançar sua primeira coleção. O estilista estudou arquitetura em Paris e lançou sua própria casa de moda em 1963, e três anos depois lançou seu primeiro perfume.

Foi em 1966 que sua primeira coleção, intitulada 12 Unwerable Dresses in Contemporary Materials (12 Vestidos Inúteis em Materiais Contemporâneos, em tradução livre para o português), enfureceu a imprensa de moda francesa da época e o colocou no mapa da fama. O designer então construiu um legado à frente de sua grife homônima, e levou por anos a estética futurista inspirada no Space Age.

Além das roupas, ele também criou um forte DNA na perfumaria, contando com mais de 100 fragrâncias desde o ano de lançamento, em 1966. Paco se aposentou em 1999 e sua marca ficou adormecida até o ano de 2011, quando foi comprada pelo grupo Puig e revitalizada. Atualmente, a grife tem como diretor criativo Julien Dossena.

NOTÍCIA TRISTE PARA O MUNDO DA MODA

Paco nasceu Francisco Rabaneda Cuervo em Pasaia, na província espanhola de Guipúscoa, em 1934. Sua morte foi confirmada pelo grupo Puig. "Paco Rabanne tornou a transgressão magnética. Quem mais poderia induzir as mulheres da moda parisiense a clamar por vestidos feitos de plástico e metal? Quem, senão Paco Rabanne, poderia imaginar uma fragrância chamada Calandre –a palavra significa ‘grelha de automóvel’– e transformá-la em um ícone da feminilidade moderna?", escreveu José Manuel Albesa, presidente da divisão de moda e beleza da Puig.

"Aquele espírito radical e rebelde o diferenciava: há apenas um Rabanne. Com a sua morte, recordamos mais uma vez a sua enorme influência na moda contemporânea", continuou, em homenagem ao estilista. Marc Puig, presidente e CEO da marca, também homenageou o estilista.

"Estou profundamente triste com a morte do Sr. Paco Rabanne. Uma personalidade importante na moda, tinha uma visão ousada, revolucionária e provocativa, transmitida através de uma estética única. Ele continuará sendo uma importante fonte de inspiração. Estendo minhas sinceras condolências à sua família e àqueles que o conheceram."