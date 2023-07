Quem foi Gil Rocha? Jornalista morreu aos 63 anos após complicações em cirurgia

Gil Rocha recebeu homenagens de amigos e colegas de profissão neste sábado, 1

O jornalista esportivo Gil Rocha morreu em Curitiba na noite desta sexta-feira, 30, aos 63 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. O comunicador teve complicações após um procedimento cirúrgico e não resistiu. Sua morte foi confirmada pela CBN, canal em que ele atuava como diretor de Jornalismo. Relembre quem foi o profissional.

Gil Rocha nasceu no município de Siqueira Campos, no Paraná, e começou a carreira no jornalismo ainda na adolescência. Com apenas 15 anos, o comunicador já trabalhava na Rádio Paiquerê, de Londrina, auxiliando os colegas de profissão na apuração do resultado de jogos esportivos. Seis anos depois, em 1981, ele se formou em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL.

O jornalista foi contratado como repórter da RPC, rede afiliada da Globo no Paraná, e, além disso também passou pela TV Coroados e TV Paranaense. Ele cobriu Copas do Mundo pela Rádio Paiquerê, e esteve presente na cobertura jornalística do tetracampeonato da seleção brasileira, em 1994. Gil Rocha assumiu a direção de Jornalismo da CBN Curitiba em novembro de 2021.

Leia também:Jornalista da Globo deixou TV para atuar como roteirista

Segundo comunicado do SindijorPR (Sindicado dos Jornalistas Profissionais do Paraná), Gil Rocha foi submetivo a uma angioplastia e morreu, em decorrência da parada cardíaca. O órgão ainda ressaltou que o jornalista teve "uma vida dedicada ao jornalismo esportivo". Ele deixa sua esposa, Ana Zimmerman, e três filhos, Lucas, João e Pedro.

Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a morte do jornalista. "Um dia muito triste. Perde a comunicação, o jornalismo e nós um amigo. Gerador de oportunidades Gil era referência. Descanse em paz, amigo", escreveu um. "Um homem bom, simples e generoso. Me ajudou muito em um dos piores momentos da vida", disse outra.

CONFIRA O COMUNICADO DA CBN EM HOMENAGEM A GIL ROCHA: