Quem foi Eraldo Fontiny? Amigo de Whindersson, humorista fez sucesso no SBT

Sucesso no humorístico A Praça É Nossa, comediante recebeu homenagem de Whindersson Nunes

O humorista Eraldo Fontiny morreu aos 41 anos neste sábado, 6, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conhecido por diversos personagens no humor brasileiro, o artista recebeu homenagens de amigos e familiares, dentre eles o comediante Whindersson Nunes (28), que lamentou a morte do amigo com uma publicação em suas redes sociais.

"Hoje meu coração fica triste, perdi um amigo na comédia. Talvez o céu tivesse precisando de mais graça, muitas coisas acontecem sem mta explicação, e esse plano é cheio de mistérios, talvez um dia nós teremos todas as respostas. Mas só se vai quem é esquecido, e toda vez que a gente disser 'a minha mãe deixa!' vamos lembrar de você", escreveu Whindersson .

Fontiny era conhecido por seu trabalho em diversos humorísticos e por seus personagens como Seu Manel, Marcos Paulo, Professora Mazzé e Meire Caixeta, exibidos na RedeTV. No entanto, seu maior destaque foi com a personagem Lili, uma dócil criança que fazia diversas atrocidades, que integrou o elenco do programa A Praça é Nossa, no SBT.

Leia também:Whindersson Nunes lamenta saudade dos avós

Lili ficou bastante conhecida ao usar o bordão "a minha mãe deixa", citado na homenagem de Whindersson ao colega de profissão. No grupo Globo ele teve passagens pelo humorístico Ferdinando Show, exibido no Multishow. O humorista era formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG.

MORRE O HUMORISTA ERALDO FONTINY

Segundo o boletim médico, obtido pela rádio Rede 98, o comediante sofreu um mal súbito. Em nota, disponibilizada também nas redes sociais, a emissora também informou que o sepultamento será realizado neste domingo,7, no Cemitério da Paz, localizado na capital mineira.

"A Família 98 e o Programa Graffitte ao qual Eraldo pertencia, estão em luto pela perda de nosso irmão querido e amado. Neste momento de dor e tristeza tão profunda, desejamos força e conforto a todos os seus entes queridos, familiares e amigos", diz a publicação.