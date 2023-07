Quem era Jeffrey Carlson? Ator morto nos EUA viveu primeira trans em novela americana

Jeffrey Carlson morreu na última quinta-feira, 6, aos 48 anos; ele foi o intérprete da personagem trans Zoe, em All my children

Jeffrey Carlson foi o primeiro ator a interpretar uma personagem trans em uma novela americana. O artista morreu na última quinta-feira, 6, aos 48 anos, de acordo com a revista People. A informação é da atriz Susan Hart, sua amiga e também parte da Shakespeare Theatre Company, que participou de uma montagem de Hamlet com ele.

A causa da morte não foi divulgada. O papel de destaque na TV de Carlson foi em All my children, em que ele foi visto em mais de 50 episódios a partir de 2006. Inicialmente, ele fez uma participação como o rockstar Zarf. Depois, foi chamado de volta após meses quando uma mulher trans seria incluída na novela. Ao decorrer da trama, a transição de Zoe foi mostrada com detalhes, desde as consultas com endocrinologistas, até reuniões em grupos de apoio e a revelação para sua família.

Pequenos personagens trans já haviam sido apresentados na TV americana, mas a personagem de Carlson foi a primeira em uma novela diurna. O ator declarou, em entrevista à People, que o objetivo da personagem era gerar a discussão entre o público.

"Os membros da comunidade trans estão conversando com os pôsteres do 'All My Children'", afirmou. "Recebi uma carta de uma menina de 11 anos. Dizia: 'É legal você se tornar uma garota. Então teremos coisas em comum.'" Ele interpretou interpretou Billy em The Goat or Who Is Sylvia? e Marilyn em Tabu, na Broadway. Ele também viveu alguns personagens no cinema, como em Hitch, na comédia de Will Smith.

O crítico teatral Adam Feldman, da Time Out New York, também falou sobre a morte do ator por meio do Twitter em uma mensagem emocionada. "Descanse em paz, Jeffrey Carlson, 48 anos, astro de nervos à flor da pele da Broadway ('Billy em The Goat', 'Marilyn in Taboo') e TV (a inovadora personagem trans Zoe em 'All My Children'). Um ator poderoso e uma perda dolorosa", afirmou ele. "Eu o vi pela primeira vez em uma peça de Lee Blessing, chamada 'Thief River', quando ele ainda estava na Juilliard [prestigiada escola de arte dramática e artes dos EUA] e ficou claro que ele era algo especial".