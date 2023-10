Quem era Ingryd Alves? Fotógrafa era casada, tinha 3 filhos e tinha feito bariátrica

Saiba quem era Ingryd Alves, fotógrafa que faleceu após sofrer mal súbito, aos 28 anos

A fotógrafa Ingryd Alves era conhecida pelos famosos, que a contratavam para fazer registros de seus bebês. Nas últimas semanas, antes de falecer depois de um mal súbito, a profissional chegou até a registrar os primeiros cliques da filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie.

Durante sua breve trajetória de vida, a jovem, de 28 anos, foi casada com o pai de seus três filhos, Jefferson Silvestrone, com quem estava desde a adolescência e nos últimos tempos realizou vários sonhos como viajar para Dubai.

A fotógrafa conheceu o amado quando tinha 14 anos e ele 16. Do relacionamento, ela acabou engravidando rápido e sendo mãe aos 15 anos. "Nos conhecemos na escola e não nos desgrudamos nunca mais", comentou ela.

Ingryd Alves tinha dois estúdios de fotografia em São Paulo e realizava ensaios de grávidas, bebês recém-nascidos, além de famílias. Antes de fotografar a herdeira de Neymar Jr., ela trabalhou com vários famosos, como os cantores Biel e Tays Reis; o funkeiro Jottapê e a dançarina Estefany Boro, entre outros nomes conhecidos.

Em julho, a falecida comemorou um mês de sua cirurgia bariátrica. "1 mês de bari! Sem dúvidas a escolha mais importante e difícil que já fiz. Uma jornada onde precisei respeitar meus processos, me redescobrir. Tem sido literalmente transformador! 13kg ficaram pra trás nesses 30 dias, e é só o começo de uma longa trajetória. Zero arrependimento, só gratidão. Descobri que sou muito mais forte do que eu podia imaginar!", declarou.

Marido lamenta a morte

O marido da fotógrafa Ingryd Alves, Jefferson Silvestrone, lamentou a morte repentina da amada. Nesta sexta-feira, 27, após um dia da partida da esposa, ele relembrou momentos felizes com a mãe de seus filhos e desabafou.

Juntos desde a adolescência, o esposo da profissional, que fotografou filhos de vários famosos, inclusive a recém-nascida Mavie, de Neymar Jr., mostrou-se muito abalado com a partida da companheira, que teve um mal súbito.

"Eu tentei realizar todos os seus sonhos, o último estava tão perto, você planejou tudo, Nova York era o próximo destino, eu te prometi", falou ele ao colocar um emoji chorando.