Quem era a dona da festa em que Simaria vestiu look ousado? Conheça a amiga da cantora

Simaria Mendes deu o que falar ao mostrar look decotado que escolheu para festa de aniversário

A cantora Simaria Mendes (41) se tornou assunto nesta quarta-feira, 25, ao rebater críticas que recebeu na web. A artista foi alvo de comentários negativos após escolher um look ousado e bastante decotado para ir à festa de aniversário de sua amiga, Cinthya Marques (35).

"Fui ver minha amiga e sua família, que não soltaram minha mão no momento que mais precisei. Feliz aniversário, irmã", escreveu Simaria na legenda do vídeo em que exibiu o look . A festa de aniversário da influenciadora aconteceu no último sábado, 21, no Hotel Unique, em São Paulo.

Nascida em Florianópolis, capital de Santa Catarina, Cinthya é casada desde 2015 com o empresário João Adibe Marques (51), bilionário presidente da Cimed, a terceira maior farmacêutica do Brasil. Juntos, eles são pais de Chay Marques e João Pedro Marques.

De acordo com a Forbes, Cinthya e sua família entraram pela primeira vez na lista do veículo, que elenca os mais ricos do mundo, na 79ª posição com uma fortuna de R$ 4,75 bilhões. A amiga de Simaria é influenciadora e aborda temas como beleza, moda, viagens e família. Hoje, ela acumula mais de 241 mil seguidores no Instagram, e já fez mais de 1.100 publicações.

Apesar de ter celebrado o aniversário em outubro, ela completou mais um ano de vida no mês de julho. De acordo com o colunista Leo Dias, a mudança da data aconteceu porque o DJ favorito da influenciadora, o francês Bob Sinclar (54), só teria datas disponíveis para este mês.

A festa se tornou assunto e reuniu um time de famosos. Além de Simaria, estavam na comemoração nomes como os recém casados Ronaldo e Celina Locks, o DJ Alok, o piloto Felipe Massa e o apresentador Rodrigo Faro.

De acordo com o portal NSC Total, o aniversário durou até 7h da manhã e teve como tema a onça pintada. A decoração do ambiente foi feita com cerca de 4.000 metros de estampa, produzidas exclusivamente pela grife Dolce & Gabanna. O site calcula que o evento pode ter custado cerca de R$ 5 milhões.

Após ver a amida recebendo críticas pelo look, Cinthya decidiu ir às redes se pronunciar. "Jamais me incomodaria com roupa de ninguém, cada um se veste como quer e se sente confortável. Si estava uma gata, sexy, autêntica e estilosa como sempre... Parem de colocar mulheres contra mulheres."

CONFIRA VÍDEO DO LOOK DE SIMARIA PARA A FESTA DE CINTHYA MARQUES: