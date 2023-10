Quem era Anderson Hentges? Repórter da Globo morreu em acidente trágico

Repórter da Globo, Anderson Hentges morreu aos 28 anos após sofrer acidente; saiba mais detalhes sobre o jornalista

Na madrugada deste sábado, 28, o repórter Anderson Junior Hentges, com apenas 28 anos, perdeu a vida de forma trágica em um acidente de carro. A informação foi confirmada através das redes sociais da TV Centro América, filiada da Rede Globo em Sinop, Mato Grosso, onde ele trabalhava. Para saber mais detalhes sobre o jornalista, continue lendo:

Formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, Anderson estava cursando a pós-graduação em marketing, mas já realizava o sonho de brilhar nas telinhas como repórter da TV Centro América. Além do trabalho nas ruas, o jornalista também atuou como apresentador dos jornais Bom Dia Nortão e MT1. Ele também chegou a aparecer no Jornal Hoje.

Em suas redes sociais, Anderson dividia detalhes dos bastidores de seu trabalho com muito orgulho: “Ver o meu nome na tarja do Jornal Hoje é o resultado de um trabalho que começou lá em 2013, quando entrei na faculdade de jornalismo. Foram 10 anos pra esse momento chegar, bastante tempo, mas nada acontece da noite pro dia”, diz uma das publicações.

“Há algumas semanas uma amiga me disse em uma entrevista que as pessoas são imediatistas, que se espelham em grandes pessoas, mas esquecem que elas também trilharam um caminho difícil. Hoje faço dela as minhas palavras”, Anderson relembrou seu começo no jornalismo ao celebrar sua aparição na Globo no começo deste ano.

O que aconteceu com Anderson Hentges?

Segundo o comunicado feito pela TV Centro América, Anderson Hentges morreu após sofrer um acidente de carro com outras quatro pessoas: “Segundo a Polícia Civil, o veículo colidiu em um barranco e Anderson, que era quem conduzia o veículo, morreu na hora”, diz a nota publicada pela emissora nas redes sociais.

“Além do jornalista, havia outras quatro vítimas no veículo, dois homens e duas mulheres. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional do município. De acordo com a equipe do hospital, o quadro de saúde das vítimas inspira cuidados e eles ainda devem passar por exames para diagnosticar a gravidade das lesões”, eles informaram mais detalhes.

A emissora também prestou uma homenagem ao jornalista através das redes sociais: “Profissional maravilhoso e ser humano incrível, sempre se destacou pela qualidade das produções, encarava os desafios da reportagem com disposição e competência”, a equipe destacou as qualidades profissionais de Anderson.

“A cada material veiculado, seja regional ou nacional, demonstrava o prazer de realizar o sonho de ser jornalista. Por onde passava, criava laços de amizade com seu jeito descontraído e respeitoso. Conquistou amigos e admiradores. Anderson Hentges deixará saudade em nossos corações”, finalizaram a nota.