Quem é Wilma Petrillo, viúva e grande parceira da cantora Gal Costa

Saiba quem é Wilma Petrillo, empresária com quem a cantora Gal Costa era casada e a "segunda mãe" de Gabriel

A morte da cantora Gal Costa (1945 - 2022) pegou muitos brasileiros de surpresa na última quarta-feira, 09. E quem também ficou com o coração partido foi Wilma Petrillo, que era casada com a artista.

Gal, que faleceu aos 77 aos de idade em sua casa em São Paulo, e Wilma, de 72 anos, estavam juntas desde 1998 e tinham uma longa parceria também na vida profissional. Petrillo era empresária da artista e eram sócias em duas empresas, como a Baraka Produções Artísticas.

Discretas, as duas viviam o relacionamento longe dos holofotes. A empresária preferia os bastidores, mas costumava compartilhar momentos da cantora em seu perfil no Instagram, como em shows, camarins e até vacinando contra a covid-19, apesar de não ter nenhum registro delas juntas.

Wilma era também a "segunda mãe" de Gabriel, de 17 anos, adotado com Gal. "Rapaz mais lindo do planeta universo e de todas galáxias! Amo muito muito muito", escreveu a empresária ao postar uma foto dele na web.

Gal Costa, Wilma Petrillo e Gabriel moravam juntos num apartamento no bairro da Bela Vista, na capital de São Paulo.

Sophie Charlotte se emociona ao falar sobre filme de Gal Costa

Após a morte da eterna Gal Costa, a atriz Sophie Charlotte (33) não segurou a emoção ao falar sobre a cantora em homenagem no programa Encontro na quinta-feira, 10. Sophie, que interpretou Gal no filme inédito Meu Nome é Gal, lamentou a morte do grande nome da música brasileira e declarou toda sua admiração por ela.

"Foi a maior vivência, alegria da minha vida, a Gal me deu muitos amigos novos, a Bahia... Ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela pra guardar no meu peito pra sempre. Estou eternamente ligada a ela", disse a esposa de Daniel de Oliveira.

A atriz foi às lágrimas ao ver algumas cenas do longa, que só estreia em 2023. Ela ressaltou que o filme foi feito para Gal e que ficou triste que ela não tenha visto a obra pronta em sua homenagem. "Esse filme foi feito pra ela, pra ela ver, pra ela curtir, para o Brasil poder reverenciar um pedaço da vida que não está tão registrado em imagem. Amo demais a Gal. Ela é imensa, queria tanto que ela tivesse visto", lamentou.

