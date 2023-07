Quem é Raphael Soares? Sertanejo teve vídeo íntimo vazado na web

Cantor Raphael Soares faz parte da dupla sertaneja Léo & Raphael e já lançou alguns hits do mundo sertanejo

O cantor Raphael Soares (34), da dupla sertaneja Léo & Raphael, causou o maior burburinho nas redes sociais no último final de semana após ter um vídeo íntimo vazado. Nas imagens, ele aparece fazendo sexo com a namorada em uma piscina.

O caso tomou grandes proporções na web e fez o artista ganhar notoriedade. Em comunicado enviado à Quem, a assessoria de Raphal confirmou que se tratava dele nas imagens e explicou que tudo foi gravado por uma câmera de segurança no mês de fevereiro.

"Ele não estava fazendo nada de errado, estava em um momento íntimo, dentro de casa, um imóvel da família. Não tem nada de errado nisso", disse o empresário do sertanejo, que garantiu que a agenda e shows não será alterada por conta da polêmica.

Apesar de toda a visibilidade conquistada com o assunto, que tem dominado as redes sociais, Raphael preferiu manter discrição e até mesmo excluiu seu perfil do Instagram. Em meio ao assunto e alta, a página do sertanejo já estava ganhando alguns fãs curiosos por detalhes de sua vida.

MAS, AFINAL, QUEM É RAPHAEL SOARES?

Natural do Paraná, Raphael Soares é um artista que faz parte do gênero agronejo, que nos últimos anos ganhou destaque nacional com a cantora Ana Castela. Ele faz dupla com Léo Oliveira, juntos os dois são conhecidos como "os meninos da pecuária".

Leia também: Hariany Almeida se pronuncia sobre affair com filho de Leonardo: 'Sem rótulos'

Com anos de carreira, Raphael se juntou a Léo em 2014, quando passaram a realizar shows em bares e festas universitárias de Londrina. Sua trajetória na música se iniciou ainda na igreja, quando tocava guitarra.

Léo & Raphael são responsáveis pelo hit Os Menino da Pecuária, lançado em 2021. No Youtube, a canção já conta com mais de 95 milhões de visualização. Recentemente eles anunciaram a música Manda Boi, que já tem rendendo um ótimo retorno nas plataformas digitais.

Em 2021, Léo & Raphael lançaram a versão feminina de sua canção mais famosa, ao lado de Ana Castela. Intitulada As Menina da Pecuária conta com 76 milhões de visualizações, rendendo uma grande visibilidade para a boiadeira.