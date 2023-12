Quem é quem? Ana Paula Siebert confunde ao posar com a irmã: 'Idênticas'

Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert deixou seguidores perplexos ao mostrar semelhanças com sua irmã, Duda Siebert

No último sábado, 02, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar registros em homenagem à sua irmã, Duda Siebert. As semelhanças impressionantes entre as duas geraram confusão entre os seguidores, levantando questionamentos sobre a identidade delas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Ana Paula compartilhou um álbum de fotos dedicado a Duda. Como imagem de destaque, ela selecionou uma foto em que sua irmã aparece vestida de verde segurando sozinha sua filha, Vicky, no colo. Na sequência, a loira incluiu alguns cliques em que surge sorridente com um vestido preto posando ao lado da irmã e do marido.

“Hoje o dia é da titia, Duda Siebert, que a Vicky (e todos nós) tanto amamos. Meu braço direito, esquerdo, pé e mão! Nem sei como seria a vida sem você por perto! Te amamos muito e desejamos que seu novo ciclo venha recheado de todos os sonhos que você deseja! Feliz aniversário! Estaremos sempre aqui aplaudindo todas as suas conquistas!!", Ana Paula se declarou para a irmã.

Nos comentários, os seguidores ficaram confusos com as semelhanças entre as duas: “Na primeira foto achei que era você aí depois, na próxima eu vi você e buguei”, disse um admirador. “Senhor, já estava dando nota da harmonização da Ana Paula, quando passei pro lado e vi que era outra pessoa”, outra se assustou com um possível procedimento estético. "Vocês são idênticas", disse mais um.

Alguns outros questionaram se as loiras seriam gêmeas: “Nossa, como a dúvida tá parecida contigo. Ela era muito diferente e agora tá muito parecida! Parecem gêmeas”, apontou outra seguidora. “Jesus, quem é quem?”, perguntou mais uma. “Vicky com carinha da mamãe e carinha da titia! É muito estranho pensar que vocês não são gêmeas”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Vale lembrar que Roberto Justus e Ana Paula Siebert estão casados há 8 anos e são papais da pequena Vicky, que está com três anos. Mas a história do casal começou muito antes, já que eles se conheceram durante o reality show do empresário 'O Aprendiz'. Algum tempo depois, eles se reencontraram e engataram um relacionamento.

Ana Paula Siebert abre o jogo sobre ter babá para cuidar da filha:

Recentemente, a influenciadora digital Ana Paula Siebert usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre a relação com a babá da filha, Vicky, de 3 anos. A esposa de Roberto Justus contou que considera o apoio da profissional imprescindível, além de revelar como funciona a dinâmica em sua casa.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana respondeu uma pergunta de um seguidor, que gostaria de saber se ela contava com o apoio da babá 24 horas e sete dias por semana. Sincera, a loira abriu detalhes da rotina: “Não! Eu não tenho babá de final de semana, nunca tive duas babás, por opção mesmo”, a influenciadora revelou detalhes.