Quem é a protagonista do live action de Como Treinar o Seu Dragão? Atriz é filha de estrela do cinema

Nico Parker, que deve viver Astrid no live action de Como Treinar o Seu Dragão, é filha de estrela do cinema

Nico Parker (18) foi escalada para viver a protagonista Astrid no novo live action de Como Treinar o Seu Dragão, ao lado do ator Mason Thames (15), que deve interpretar Soluço na trama. A atriz, que já tinha vivido a filha de Pedro Pascal (48) na série The Last Of Us, também é filha de uma estrela de cinema na vida real: Thandiwe Newton (50).

Conhecida por estrelar filmes como 2012, Missão Impossível 2 e À Procura da Felicidade, Thandiwe Newton se consagrou como uma das grandes estrelas de hollywood antes de ver a filha seguir seus passos com a carreira de atriz. Lado a lado em estreias de produções, as duas já chamaram a atenção dos internautas pela semalhança não só de talento, como também de aparência.

Entre algumas de suas produções recentes no currículo, Nico Parker fez sucesso com seu papel como Sarah em The Last Of Us. Além de estrelar a série e de sua promessa como protagonista do live action de Como Treinar o Seu Dragão, a atriz participou de outra adaptação para as telonas. Em seu papel de estreia no cinema, ela atuou no live action de Dumbo. A artista também marcou presença em produções como The Third Day e Caminhos da Memória, no qual contracenou com nomes de peso do cinema, como Hugh Jackman (54) e Rebecca Ferguson (39), além de sua própria mãe.

Leia também: Mark Ruffalo fez campanha durante a Eleição de 2022 e criticou candidato; relembre