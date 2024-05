Quem é o marido de Isabella Santoni? Conheça Henrique Blecher

Saiba quem é o marido da atriz Isabella Santoni, o empresário Henrique Blecher, que já foi casado com outra atriz de novelas

A atriz Isabella Santoni está casada com Henrique Blecher. Os dois anunciaram o casamento no civil com um post nas redes sociais no último domingo, 12. Agora, que tal saber mais sobre o eleito da artista?

Henrique Blecher é empresário e milionário. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Direito e também estudou gestão e filosofia. Hoje em dia, ele é sócio de uma plataforma de inteligência e investimento no mercado imobiliário. O empresário também já foi eleito vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação de Dirigentes Imobiliários do Rio de Janeiro.

Antes de conhecer Isabella, ele já foi casado com outra atriz. Em 2012, Henrique se casou com a atriz Emanuelle Araújo em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Eles se separaram dois anos após o ‘sim’.

O empresário é pai de duas filhas, Nina e Vitória, frutos de relacionamento anterior.

O casamento de Isabella Santoni

A atriz Isabella Santoni oficializou o seu casamento com Henrique Blecher. No último domingo, 12, ela mostrou as fotos da união do casal no civil e surpreendeu seus fãs.

Os noivos apareceram sorridentes e trocando carinhos enquanto celebravam a união em uma festa com amigos e familiares. Nas fotos. Ela mostrou que usou um conjunto branco de blusa com bordados de pérolas e calça. Enquanto isso, o noivo surgiu com camiseta de linho branca.

“Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. E Sra. Blecher”, disse ela na legenda. Vale lembrar que os dois anunciaram o noivado publicamente há apenas 3 semanas com um post dela mostrando o seu anel de noivado.