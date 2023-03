Quem é o jornalista da Record que estava desaparecido? Conheça Renato Barone

Desaparecimento do jornalista Renato Barone emocionou colegas de trabalho e mobilizou a imprensa

O caso do desaparecimento do jornalista Renato Barone (38) tem deixado muita gente intrigada. Integrante da equipe do programa Cidade Alerta, da Record TV, ele foi encontrado nesta quarta-feira, 29, completamente desorientado no litoral de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo apresentador Reinaldo Gottino, ainda pela manhã. Ele afirmou que o profissional da Record encontra-se seguro e internado em um hospital, mas ainda muito desnorteado.

"Eu vou trazer uma notícia muito importante pra todos nós. Renato Barone, jornalista de 38 anos, que estava desaparecido, acaba de ser encontrado em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Ele está vivo, está internado em um hospital, não sabemos ainda o que aconteceu, mas ele estava desnorteado. Eu estava só esperando a esposa dele confirmar e ela me mandou mensagem aqui", disse Gottino.

A situação envolvendo Renato mobilizou não somente parte da imprensa, mas também uma séria investigação policial. Em uma reportagem do Cidade Alerta, foi mostrado que a última vez que ele foi visto teria sido as 5h40 da manhã, na Ponte da Casa Verde, em São Paulo.

Ao vivo no #BalançoGeral: AGORA - Renato Barone, jornalista da Record TV, é encontrado no litoral de São Paulo.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakYpic.twitter.com/qcwaKXI3qD — Balanço Geral (@balancogeral) March 29, 2023

Renato Barone é um jornalista muito conhecido nos bastidores da imprensa paulistana e por anos trabalha com jornalismo policial. Ele migrou para a Record após trabalhar um período com Luiz Bacci no extinto Tá na Tela.

Ao saber da notícia do desaparecimento do colega de trabalho, Bacci foi uma das pessoas que se solidarizou nas buscas. " Trabalha comigo há muito tempo, desde a TV Bandeirantes. Renato Barone é um dos jornalistas mais dedicados aqui do nosso programa, que trabalha na chefia de reportagem ", disse.

"É um jornalista de mão cheia. É um dos entusiastas desse formato, de buscar pessoas desaparecidas", completou Bacci, explicando detalhes sobre a carreira profissional de Renato.

Nesta manhã, Gottino também comentou sobre sua ligação com Renato e reforçou o quanto os dois são amigos. "O Renato é um colega de trabalho, um amigo que vai comigo nos jogos do Palmeiras" , revelou.

"A gente ficou realmente muito aflito com o desaparecimento dele. A gente ainda tenta entender o que aconteceu, mas o mais importante é que ele está vivo, está bem, recebendo atendimento", disse ele, todo emocionado.