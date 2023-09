Quem é o filho de Diogo Nogueira? Discreto na web, adolescente mora no Rio

Diogo Nogueira surgiu em passeio noturno com o filho nesta terça-feira, 5

Diogo Nogueira (42) aproveitou a noite desta terça-feira, 5, para jantar com o filho Davi Nogueira (17) em um restaurante no Rio de Janeiro. Apesar de ser filho de um grande cantor brasileiro, o adolescente é bastante discreto quanto à vida pessoal. Saiba mais a seguir.

Davi é fruto do relacionamento do músico com a educadora física Milena Rocha. Os dois foram casados de 2003 a 2018, e, após a separação, não mantiveram mais contato. A personal trainer já explicou em seu Instagram que não fala mais com Diogo Nogueira .

Hoje, o jovem possui pouco mais de 10 mil seguidores em seu perfil do Instagram, em que tem apenas três publicações compartilhadas. Sua primeira foto, publicada em julho de 2021, é uma selfie ao lado do pai, em que ele cita Paolla Oliveira (41) na legenda.

"Te amo shock. Ela [Paolla Oliveira] me obrigou cara [risos]", escreveu o adolescente citando a atual namorada de Diogo Nogueira. Em sua publicação mais recente, feita em maio deste ano, Davi aparece em uma roda de samba segurando um pandeiro, e o pai surge ao fundo.

O adolescente vive no Rio de Janeiro e não costuma mostrar muito da vida pessoal. Nesta quarta-feira, 6, sua única publicação foi feita em seus Stories do Instagram, em que ele compartilhou um trecho da canção Fascinação, da cantora Elis Regina.

Assim como o filho, Diogo Nogueira é bastante discreto quanto à vida pessoal e não costuma mostrar momentos ao lado na família nas redes sociais. Sua última publicação ao lado do filho foi compartilhada no Dia dos Pais, em agosto.

