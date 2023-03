Quem é o ex-noivo de Bia Miranda? Gabriel Roza já trabalhou em borracharia; confira

Gabriel Roza revelou detalhes envolvendo término com Bia Miranda e gerou ainda mais polêmica nas redes sociais

A influenciadora Bia Miranda (18), conhecida como Neta da cantora Gretchen(63), voltou a virar destaque na mídia nesta terça-feira, 28. Isso porque a famosa anunciou o término com seu noivo, Gabriel Roza (23). A famosa disse que sofria com um relacionamento abusivo.

Em postagem em seu perfil do Instagram, ela explicou detalhes do término e garantiu que não teria terminado o noivado após uma traição. "Gente, eu não traí o Gabriel!", inciou.

"O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que EU conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente MEU!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto! ", completou ela.

Em sua defesa, Gabriel afirmou que Bia estaria mentindo e compartilhou um vídeo de Bia curtindo a balada com uma pessoa que ele suspeitava. " Era esse cara que eu peguei ela conversando no WhatsApp. Eu nunca estive errado, muito obrigado, Senhor ", disparou.

MAS, AFINAL, QUEM É GABRIEL ROZA?

Gabriel Roza viveu um relacionamento com Bia Miranda por mais de cinco anos. No ano passado, após a final de A Fazenda 14, ele pediu a morena em casamento e desde então passaram a viver juntos.

Com um perfil mais discreto, Gabriel não gostava muito de se exibir nas redes sociais, mas após Bia ganhar destaque na mídia, acabou conquistando algumas centenas de admiradores e trabalhando ao lado da namorada. Atualmente ele possui mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Em seu perfil, ele costumava compartilhar mensagens românticas para a sua amada. "Minha rainha, te amo mais que tudo nesse planeta terra, obrigado por ser essa mulher excelente, carinhosa comigo, a melhor coisa nesse mundo e ver você feliz, te amo minha esposa", escreveu.

Gabriel esteve ao lado de Bia no momento em que ela brigou com sua mãe, Jenny Miranda. Na época, eles chegaram a trabalhar juntos em uma oficina mecânica por um tempo, antes da garota bombar na mída com o affair de Adriano Imperador.

Durante o confinamento de A Fazenda 14, Bia contou um pouco sobre sua rotina pesada: "Eu era mecânica de carros, trabalhava com o meu namorado, de madrugada. A gente ia embora às 8 horas da manhã".