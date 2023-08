Quem é o ex-marido de Iza? Cantora viveu casamento com produtor antes de namoro com Yuri Lima

Com conexões além do romance, Iza atuou junto com o ex-marido na música e viveu casamento de quase quatro anos

A cantora Iza (32) viveu um casamento por quase quatro anos com Sérgio Santos (36) antes de assumir namoro com o jogador de futebol Yuri Lima (29), em fevereiro deste ano. Com conexões além do romance, o produtor e a artista se uniram em matrimônio em 2018 e atuaram juntos na música até o fim da relação, em outubro do ano passado. Saiba quem é o ex-marido de Iza.

Com uma carreira recheada nos bastidores da música, Sérgio Santos trabalha como produtor musical, compositor, engenheiro de gravação e especialista em mixagem e masterização. Ele também foi indicado ao Grammy Latino de 2018 pela contribuição no álbum Dona de Mim, de Iza , quando concorreu na categoria de melhor álbum de música pop em português.

Com mais de sete bilhões de reproduções nas plataformas digitais, o ex- marido de Iza acumula colaborações com outros artistas além da antiga esposa, como Anitta (30), Pedro Sampaio (25), Luísa Sonza (25) e Gloria Groove (28), além de ser um dos fundadores do InBraza, selo musical da Som Livre.

Em 10 de outubro de 2022, o produtor anunciou o término do casamento com Iza pelos stories do Instagram: "Fala galera que me acompanha por aqui! Vocês sabem que eu não sou de postar muito, menos ainda sobre vida pessoal. Mas, dessa vez, estou vindo aqui para esclarecer que eu e IZA não somos mais um casal".