Quem é o cantor João Vitor Malachias? Entenda o que aconteceu para ele ser suspeito de um crime

O cantor sertanejo João Vitor Malachias foi detido pela polícia após ser suspeito em um crime. Saiba quem ele é

O cantor sertanejo João Vitor Malachias, de 40 anos, foi detido na noite de domingo, 8, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após se tornar suspeito em um crime. Os policiais suspeitam que ele possa estar envolvido na morte da dentista Bruna Angleri em Araras, São Paulo.

A prisão dele aconteceu em um posto de combustível após ele ter fugido por canaviais da região. Ele passou pela audiência de custódia e segue em prisão temporária. Por enquanto, o caso corre em segredo de justiça.

Saiba quem é João Vitor Malachias

João Vitor Malachias tem 40 anos de idade e aposta na carreira musical com apresentações em bares e festas na região de Araras, no interior de São Paulo. Ele usa o nome de artístico de João Vittor e também é conhecido pelo apelido de Pássaro. Em seu repertório, ele tem as canções Matando a Saudade a Litro, Fui Fiel e Deixa Eu Te Amar, e também já gravou um DVD.

Em sua vida pessoal, ele tem um filho. Além disso, ele viveu um relacionamento com a dentista Bruna Angleri, mas ela tinha um medida protetiva contra ele após a acusação de que ele teria invadido a casa dela. De acordo com a família, eles ficaram juntos por sete meses e ele não aceitava o fim do namoro.

João Vitor se tornou suspeito na morte de Bruna Angleri após o corpo dela ser encontrado carbonizado em um condomínio. Em seu depoimento inicial, ele negou o envolvimento no crime, mas ele fugiu depois disso. Nas redes sociais, ele disse: “Quando vi a polícia dando sinal, fiquei desesperado, com medo e saí correndo. Se realmente existir um pedido de prisão, vou me entregar e continuarei ajudando em tudo para solucionar esse caso”. Porém, ele foi preso pela polícia apenas no domingo após fugir por um canavial.