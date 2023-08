Quem é Milla Sofia? Ela faz sucesso na internet

Milla Sofia conquista milhares de seguidores na internet e foi criada pela inteligência artificial

Nos últimos tempos, os internautas se depararam com uma celebridades inusitada: A Milla Sofia. Ela é uma personagem que criada pela inteligência artificial e já conquistou milhares de seguidores nas redes sociais. Conheça mais sobre ela aqui:

Milla Sofia se apresenta como uma influenciadora digital finlandesa e tem 24 anos. Ela foi criada inteiramente por inteligência artificial e tem o objetivo de ser uma modelo com influência no universo da moda.

A personagem tem presença em várias redes sociais, incluindo mais de 100 mil seguidores no TikTok, e mais de 59 mil seguidores no Instagram e 80 mil visualizações no YouTube. Em seus posts, ela mostra fotos criada em pontos turísticos ao redor do mundo, incluindo a Grécia e Mônaco. Além disso, ela surge com looks estilosos e de biquíni.

Veja algumas fotos de Milla Sofia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milla Sofia (@millasofiafin)

Inteligência artificial cria como seriam os filhos de Brad Pitt e Jennifer Aniston

Há pouco tempo, o ator Brad Pitt e a atriz Jennifer Aniston voltaram a ter os nomes relacionados na internet por causa de uma criação da Inteligência Artificial. Um designer digital criou uma foto de como seriam os filhos dos dois caso o casamento deles tivesse ido adiante.

Para quem não lembra, Brad e Jennifer foram casados por cinco anos, mas não tiveram filhos juntos. Eles se conheceram quando trabalharam juntos em 1994, mas ambos estavam em outros relacionamentos. Anos mais tarde, eles se reencontraram e se casaram em 2000. Porém, a relação terminou em divórcio e deixou os fãs tristes com a separação do casal de Hollywood.

Agora, um designer usou a Inteligência Artificial para criar uma foto de como seria a família deles hoje em dia. Nas imagens, os atores aparecem com três crianças, que têm os mesmos traços dos pais nos rostos.