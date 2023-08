Quem é a mãe da suposta filha de Caio Castro? Bebê morreu três dias após o nascimento

Caio Castro teria se tornado pai e perdido a filha três dias após seu nascimento

Em 2013, o ator Caio Castro foi envolvido em rumores de que teria se tornado pai, com o nascimento de Valentina Castro. A pequena nasceu com uma má-formação no coração e morreu apenas três dias depois do nascimento.

A mãe da bebê é a influenciadora Naise Aquino. Ela teria conhecido Caio Castro por meio de sua amizade com a atriz Giovanna Lancellotti. As duas se tornaram amigas ainda na infância, quando viviam no interior de São Paulo —a atriz vivia em Ribeirão Preto e Naisa em Monte Alto, cidade vizinha.

Na época, Naise tinha cerca de 22 anos e já tinha sido Miss Monte Alto. Hoje, ela ainda alimenta seu perfil no Instagram, em que acumula cerca de 12 mil seguidores e compartilha momentos em família e de viagens internacionais.

Na época da gravidez, a influenciadora fez diversas publicações mostrando o barrigão e curtindo o momento ao lado de amigos e familiares. Apesar disso, ela não tem registros em seu perfil ao lado do ator global, que na época estava na novela Amor à Vida.

A pequena nasceu em 6 de novembro de 2013 e Naise compartilhou um texto anunciando a chegada da bebê. "Eu tenho que conhecer pessoalmente a melhor parte de mim, o meu pedacinho do céu, meu pequeno milagre... Queria te dizer que te amei todos os dias que te carreguei em minha barriga."

Dez dias depois, em 16 de novembro do mesmo ano, a influenciadora compartilhou outra publicação lamentando a partida da filha. "Como está sendo difícil, filha. Tenho literalmente sobrevivido aos dias, acordo com seu rostinho e vou dormir com ele na esperança de sonhar com você", escreveu.

Poucos dias depois, Naise compartilhou uma foto de uma tatuagem que fez em homenagem à filha. Ela desenhou no braço o pé da pequena entre duas asas, imitando asas de anjos. Na época, Caio Castro fez uma tatuagem semelhante, mas negou que teria sido para sua filha e sim para seu irmão, Enzo.

CONFIRA FOTO DA TATUAGEM DE NAISE, MÃE DA SUPOSTA FILHA DE CAIO CASTRO: